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09:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси начинает вредить «Барселоне»

Несколько выводов после первого полуфинального матча Кубка Испании, в котором «Барса» дома не смогла победить «Реал» (1:1).

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Источник: Reuters

«Барселона» — «Реал» — 1:1 (0:1)
Голы: Васкес, 6 (0:1). Малком, 57 (1:1).
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич (Видаль, 63), Бускетс, Артур, Малком (Аленья, 76), Суарес, Коутинью (Месси, 63).
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Льоренте (Каземиру, 63), Кроос, Васкес (Асенсио, 84), Бензема, Винисиус Жуниор (Бэйл, 64).
Предупреждения: Серхио Рамос, 10. Семеду, 43. Суарес, 56. Марселу, 57. Жорди Альба, 58. Видаль, 88.
Судья: Матеу Лаос.
6 февраля. Барселона. Стадион «Ноу Камп».

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100 дней назад «Реал» был разбит на «Камп Ноу» в первом класико сезона со счетом 1:5 — и это при том, что Месси из-за травмы пропускал игру. «Барса» справилась и без его помощи — слишком слабой была команда Хулена Лопетеги, для которого та встреча стала последней во главе мадридского клуба.

На этот раз Лео снова не нашлось места в старте, но гости вместо повторения октябрьского фиаско выдали отменный первый тайм, почти час времени вели в счете и вообще могли одержать победу, чего на «Камп Ноу» с ними не случалось с 2016 года. У этого яркого выступления мадридцев есть несколько причин.

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Первая — прямая. Сантьяго Солари не лучший тренер в истории «Реала» и вряд ли им станет — ему бы пережить предстоящее лето. Но он, в отличие от Лопетеги, старается быть последовательным — и это понемногу начинает приносить плоды.

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Придя из дубля, аргентинец прихватил с собой Винисиуса, на которого бывший тренер сборной Испании не обращал внимания. В результате 18-летний бразилец вышел в основе на класико, принял участие в голевой атаке и посадил на карточку Семеду. Солари не махнул рукой на Бензема, когда тот в очередной раз выпал из колеи — и француз ответил ему шестью голами в четырех матчах и голевой передачей на Васкеса против «Барсы». Карим сам же и сочинил результативную комбинацию, когда отдал Винисиусу на левый фланг, после чего успел добежать, открыться и принять мяч на дальнем углу штрафной, у самой лицевой линии.

Плюс наконец проснулся Модрич. До Нового года Лука был сам не свой, сказывалось отсутствие нормального отпуска из-за чемпионата мира (а ведь хорвату уже 33 года) и эмоциональное выгорание после российского турнира. Но уже в декабре хавбек начал приходить в себя, а к февралю окончательно вернулся в форму — в среду он был одним из лучших на поле на протяжении всех 90 минут.

Вторая причина — косвенная. «Барселона» действительно очень зависит от Месси, это аксиома.

Беда в том, что сине-гранатовые начинают мыслить иначе и верить в собственные силы только если точно знают, что аргентинца не будет на поле — так случилось и в октябре. Сегодня же Лео находился в определенной полупозиции — то ли здоров, то ли нет, решение об участии в игре примет сам, в заявку попал, а там видно будет. И «Барса» действовала до перерыва будто с оглядкой на скамейку запасных — мол, ничего, даже если все повалится из рук, выйдет Месси и со всем разберется.

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А все на самом деле валилось из рук — Ракитич и Бускетс непозволительно много ошибались в передачах, а Семеду периодически терял позицию, из-за чего Пике перед первым голом выдернулся на Винисиуса, и в центре штрафной не хватило человека, чтобы остановить Васкеса. Левый фланг у каталонцев вообще провалился — Васкес и Карвахаль съели Альбу с Коутинью, поэтому Суарес остался на сухом пайке.

Местных болельщиков радовали только Артур — умница в отборе и раздаче передач, пусть и не без нареканий, — и Малком, который вымотал старика Марселу и создал ряд опасных моментов для себя и партнеров. И пусть не забил в первом тайме из выгоднейшей позиции (хотя арбитр и свистнул офсайд), зато во втором тайме классно разобрался в ситуации и не постеснялся пробить, сравняв счет.

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«Барселона» отыгралась, когда Месси еще не было на поле. Предположу, что, если бы он не вышел, хозяева могли и победить. Просто потому, что эмоциональный перевес в тот момент перешел на их сторону. Появился шанс додавить. А так выход Лео привел к тому, что теперь все мячи — удобно это или нет — отдавали ему. И если с «Леванте», «Валенсией» и даже «Севильей» такое проходит, то для «Реала» нужен Месси в своей лучшей форме. Которой у него сейчас нет.

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Возможно, Вальверде стоило беречь аргентинца до конца. Все равно мяч забитый на «Камп Ноу» — это серьезное преимущество «Реала» перед ответной игрой. Чтобы выйти в финал Кубка Испании, в Мадриде «Барсе» нужно прыгнуть выше головы.

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Егор Бычков

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