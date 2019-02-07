Тело из самолета футболиста Салы подняли на поверхность

Источник: Reuters

По данным AAIB, операция проходила в очень сложных условиях.

Тело погибшего пока не идентифицировано. Кроме футболиста, на борту пропавшего в январе самолета «Пайпер Малибу» находился пилот — 59-летний Дэвид Ибботсон.

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Как подчеркнули в Отделе по расследованию воздушных происшествий, родственников и близких футболиста и пилота постоянно держат в курсе происходящего.

В минувшее воскресенье, 3 февраля, на дне пролива Ла-Манш были обнаружены обломки легкомоторного самолета, на котором аргентинский футболист летел из французского Нанта в Кардифф.

Тело погибшего удалось обнаружить с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата, который изучил территорию, где были найдены обломки самолета.

Решение о том, чтобы поднять обломки на поверхность, пока не принято. Они были найдены на глубине 63 метра.

В поисковой операции были задействованы частные суда, после того как полиция острова прекратила поиски пропавшего самолета и заявила, что шансы найти выживших крайне низки.

Координировал операцию представитель семьи футболиста, океанограф Дэвид Мирнс. На продолжение поисков самолета в общей сложности было собрано 324 тыс. фунтов стерлингов (около 420 тыс. долларов) частных пожертвований.

Источник: Reuters

Принадлежащее Мирнсу судно, а также поисковый корабль Geo Ocean III при поддержке AAIB обследовали район площадью в 4 квадратных морских мили в 44 км к северу от Гернси.

Этот район был определен после того, как французские власти обнаружили две подушки, вероятно, находившиеся в пропавшем самолете, на пляже Сюртенвилль на Котантенском полуострове на северо-западе Франции.

Легкомоторный самолет «Пайпер Малибу», на борту которого находился Сала, пропал с радаров во время полета над Ла-Маншем 21 января.

Это произошло неподалеку от Каскетского маяка, расположенного на одном из Нормандских островов. Местность пользуется печальной славой среди моряков из-за многочисленных кораблекрушений.

В полиции Гернси сообщили, что связь с самолетом была потеряна, когда он находился на высоте 700 метров. По данным британской метеорологической службы, в этом районе на момент исчезновения самолета шли дожди, но не слишком сильные.

Эмилиано Сала провел почти всю карьеру во французских клубах и был одним из самых результативных нападающих в чемпионате. Последние три года он выступал за «Нант».

Незадолго до полета Сала подписал контракт с валлийским «Кардиффом» и направлялся в расположение клуба из Франции. Для валлийского клуба этот трансфер стал самым крупным в истории — стоимость сделки оценивается в 15 млн фунтов стерлингов.