Зозуля может перейти в «Хетафе»

Отмечается, что испанский клуб рассчитывает подписать контракт с Зозулей в статусе свободного агента, так как контракт форварда с «Альбасете» заканчивается уже летом нынешнего года. При этом в случае выхода «Альбасете» в Примеру контракт Зозули автоматически продлевается ещё на один год.