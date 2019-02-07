Венгер получил предложения от четырёх клубов и одной национальной федерации
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может в скором времени вернуться к футбольной деятельности.
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может в скором времени вернуться к футбольной деятельности.
Как сообщает The Times, французский специалист рассчитывает приступить к работе в течение месяца. В данный момент Венгер имеет на руках предложения от четырёх клубов, желающих видеть его у руля команды. При этом среди них нет представителей английской
Также предложение Венгеру сделала национальная федерация, пригласившая его на пост главного тренера сборной. Видеть Арсена у себя и «Пари Сен-Жермен», однако там ему готовы предложить должность директора.
Ранее сообщалось, что в услугах Венгера заинтересованы «Бавария», «Милан» и «Реал».