Венгер получил предложения от четырёх клубов и одной национальной федерации

Как сообщает The Times, французский специалист рассчитывает приступить к работе в течение месяца. В данный момент Венгер имеет на руках предложения от четырёх клубов, желающих видеть его у руля команды. При этом среди них нет представителей английской Премьер-лиги, где француз не хочет оказаться из-за возможной встречи с «Арсеналом».



Также предложение Венгеру сделала национальная федерация, пригласившая его на пост главного тренера сборной. Видеть Арсена у себя и «Пари Сен-Жермен», однако там ему готовы предложить должность директора.



Ранее сообщалось, что в услугах Венгера заинтересованы «Бавария», «Милан» и «Реал».