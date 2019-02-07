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17:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Венгер получил предложения от четырёх клубов и одной национальной федерации

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может в скором времени вернуться к футбольной деятельности.

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Источник: Reuters
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Как сообщает The Times, французский специалист рассчитывает приступить к работе в течение месяца. В данный момент Венгер имеет на руках предложения от четырёх клубов, желающих видеть его у руля команды. При этом среди них нет представителей английской Премьер-лиги, где француз не хочет оказаться из-за возможной встречи с «Арсеналом».

Также предложение Венгеру сделала национальная федерация, пригласившая его на пост главного тренера сборной. Видеть Арсена у себя и «Пари Сен-Жермен», однако там ему готовы предложить должность директора.

Ранее сообщалось, что в услугах Венгера заинтересованы «Бавария», «Милан» и «Реал».

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