«Тоттенхэм» снова отложил открытие нового стадиона

Дерби Северного Лондона между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» в рамках 29-го тура премьер-лиги пройдет 2 марта. Матч должен был стать первым на новом стадионе «Тоттенхэма», но клубу придется принять принципиальных соперников на «Уэмбли», так как на новой арене затягивается ремонт систем безопасности.

Новую арену «Тоттенхэма», которая построена рядом с историческим стадионом клуба «Уайт Харт Лейн», должны были сдать в эксплуатацию к началу нынешнего сезона, но из-за снижения темпов строительства и ряда недоработок ее открытие неоднократно переносили. Новая дата первого матча на ней будет объявлена позднее.