Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Эмполи
Футбол. Зарубежный
6.02
Эвертон0
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
8.02
Майнц
Байер
Футбол. Зарубежный
8.02
Кьево
Рома
Футбол. Зарубежный
8.02
Дижон
Марсель
Футбол. Зарубежный
8.02
Вальядолид
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
17Катер Семака и Акинфеева, Бебето — агент ЦСКА
8Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
19:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» экспериментальным составом проиграла сербскому клубу

Футболисты «Астаны» проиграли команде «Младость» из сербского города Лучани в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча прошла в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции. В первом тайме игроки сербской команды открыли гол, после перерыва они пробили Станислава Павлова, снова защищавшего ворота «Астаны», еще раз.

Мади Жакыпбаев отыграл один мяч, но затем «Астана» пропустила еще раз. Разрыв до минимума до конца матча успел сократить Жуниор Кабананга, но сравнять так и не удалось. «Астана» проиграла со счетом 2:3.

Отметим, что на эту встречу главный тренер «Астаны» выставил экспериментальный состав.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Младост Л
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Хоккеисты "Барыса" Боченски и Фрэттин вернулись к тренировкам после жесткого столкновения
Малком выжигал круче Месси. А Винисиус — главная звезда «Реала»
Пять лет Олимпиаде в Сочи: какой мы ее запомнили
Евролига: «Реал» приедет мстить ЦСКА и за футболистов
Алина Загитова высказалась о популярности россиянок в Японии
Для футбольного матча в СИЗО с участием Мамаева все готово
Футболисты «Динамо» сыграли вничью в контрольном матче
Нападающий ЦСКА рассказал о тяжелых отношениях со Слуцким
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь