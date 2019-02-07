«Астана» экспериментальным составом проиграла сербскому клубу

Встреча прошла в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции. В первом тайме игроки сербской команды открыли гол, после перерыва они пробили Станислава Павлова, снова защищавшего ворота «Астаны», еще раз.

Мади Жакыпбаев отыграл один мяч, но затем «Астана» пропустила еще раз. Разрыв до минимума до конца матча успел сократить Жуниор Кабананга, но сравнять так и не удалось. «Астана» проиграла со счетом 2:3.