«Астана» экспериментальным составом проиграла сербскому клубу
Футболисты «Астаны» проиграли команде «Младость» из сербского города Лучани в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» проиграли команде «Младость» из сербского города Лучани в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в рамках
Мади Жакыпбаев отыграл один мяч, но затем «Астана» пропустила еще раз. Разрыв до минимума до конца матча успел сократить Жуниор Кабананга, но сравнять так и не удалось. «Астана» проиграла со счетом 2:3.
Отметим, что на эту встречу главный тренер «Астаны» выставил экспериментальный состав.