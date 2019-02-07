Полузащитник «Вест Хэма» Ярмоленко больше не сыграет в этом сезоне

Ярмоленко получил травму ахиллова сухожилия в октябре 2018 года, позднее 29-летний нападающий был прооперирован. В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл 10 матчей и забил 2 мяча.

Отмечается, что также до конца сезона на поле не выйдут полузащитник Карлос Санчес и защитник Уинстон Рид, а состояние хавбека Джека Уилшира остается под вопросом.