Полузащитник «Вест Хэма» Ярмоленко больше не сыграет в этом сезоне
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинский футболист «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не поможет команде в этом сезоне, сообщается на сайте английского клуба.
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинский футболист «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не поможет команде в этом сезоне, сообщается на сайте английского клуба.
Ярмоленко получил травму ахиллова сухожилия в октябре 2018 года, позднее 29-летний нападающий был прооперирован. В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл 10 матчей и забил 2 мяча.
Отмечается, что также до конца сезона на поле не выйдут полузащитник Карлос Санчес и защитник Уинстон Рид, а состояние хавбека Джека Уилшира остается под вопросом.