Бартомеу: Нужно подготовить «Барселону» к уходу Месси

«Знаю, что однажды Лионель Месси скажет, что завершает карьеру. Мы должны подготовить «Барселону» к будущему. В клуб пришли отличные молодые игроки, потому что нам нужно продолжать историю успеха. Это наша ответственность.

Я буду выполнять свои обязанности в «Барселоне» ещё два сезона. Мне нужно оставить клуб в хорошем положении. Хочу, чтобы у меня была возможность сказать новому президенту: «Это наше наследие», — сказал Бартомеу в интервью BBC.