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00:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Бартомеу: Нужно подготовить «Барселону» к уходу Месси

Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал о стратегии развития клуба.

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Источник: AFP 2019
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«Знаю, что однажды Лионель Месси скажет, что завершает карьеру. Мы должны подготовить «Барселону» к будущему. В клуб пришли отличные молодые игроки, потому что нам нужно продолжать историю успеха. Это наша ответственность.

Я буду выполнять свои обязанности в «Барселоне» ещё два сезона. Мне нужно оставить клуб в хорошем положении. Хочу, чтобы у меня была возможность сказать новому президенту: «Это наше наследие», — сказал Бартомеу в интервью BBC.

После 22 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. Каталонская команда опережает ближайшего преследователя в лице мадридского «Атлетико» на шесть очков.

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