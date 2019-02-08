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11:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Лион» победил «Генгам» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Лион» одержал победу над «Генгамом» в матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся на поле «Генгама», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Мусса Дембеле (7-я минута) и Максвел Корне (49), у проигравших отличился Александр Менди (88).

Соперником «Лиона» в четвертьфинале Кубка Франции будет «Кан».

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