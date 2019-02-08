«Лион» победил «Генгам» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Лион» одержал победу над «Генгамом» в матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Лион» одержал победу над «Генгамом» в матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу.
Встреча, состоявшаяся на поле «Генгама», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Мусса Дембеле (7-я минута) и Максвел Корне (49), у проигравших отличился Александр Менди (88).
Соперником «Лиона» в четвертьфинале Кубка Франции будет «Кан».