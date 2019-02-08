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08:49 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия» сыграла вничью с «Бетисом» в Кубке Испании, Черышев отметился голом

ТАСС, 8 февраля. «Валенсия» в гостях сыграла вничью с «Бетисом» со счетом 2:2 в первом матче полуфинала Кубка Испании по футболу.

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Источник: Reuters

В составе «Валенсии» один гол на счету полузащитника сборной России Дениса Черышева (70-я минута), для которого этот мяч стал третьим в составе клуба в нынешнем сезоне во всех турнирах. Еще два мяча он забил в чемпионате страны. Также у «Валенсии» отличился Кевин Гамейро (90). У «Бетиса» голами отметились Лорен (45) и Хоакин (54).

Ответный матч пройдет на домашнем стадионе «Валенсии» 28 февраля. В другом полуфинале играют «Барселона» и «Реал», их первый матч завершился вничью — 1:1.

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