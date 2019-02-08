«Валенсия» сыграла вничью с «Бетисом» в Кубке Испании, Черышев отметился голом

В составе «Валенсии» один гол на счету полузащитника сборной России Дениса Черышева (70-я минута), для которого этот мяч стал третьим в составе клуба в нынешнем сезоне во всех турнирах. Еще два мяча он забил в чемпионате страны. Также у «Валенсии» отличился Кевин Гамейро (90). У «Бетиса» голами отметились Лорен (45) и Хоакин (54).