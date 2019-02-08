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13:00 (мск), источник: Vesti.kz

Брат экс-форварда клубов АПЛ может переехать в Казахстан

Российский нападающий Кирилл Погребняк прибыл на просмотр в кокшетауский «Окжетпес», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По итогам просмотра главный тренер «синегорцев» Андрей Карпович примет решение относительно будущего 26-летнего форварда. Его прежний клуб — калининградская «Балтика» — решил расстаться с рядом основных футболистов из-за финансовых проблем, поэтому не стал чинить препятствия уходу Погребняка.

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Свою карьеру нападающий начинал в «Томи» (Томск), за который сыграл 87 матчей и забил 21 гол. Также выступал за воронежский «Факел» и дублирующий состав питерского «Зенита». В текущем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Погребняк сыграл 15 матчей за «Балтику» и забил лишь один гол.

Старшим братом Кирилла является известный в прошлом экс-форвард сборной России Павел Погребняк, который выступал за такие клубы, как московский «Спартак», питерский «Зенит», московское «Динамо» и в ряде европейских команд: «Штутгарт» (Германия), «Фулхэм» и «Рединг» (оба — Англия). У Кирилла также есть брат-близнец Николай Погребняк, ныне выступающий в чемпионате Узбекистана.

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