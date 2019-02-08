Брат экс-форварда клубов АПЛ может переехать в Казахстан
Российский нападающий Кирилл Погребняк прибыл на просмотр в кокшетауский «Окжетпес», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Российский нападающий Кирилл Погребняк прибыл на просмотр в кокшетауский «Окжетпес», сообщает корреспондент Vesti.kz.
По итогам просмотра главный тренер «синегорцев» Андрей Карпович примет решение относительно будущего 26-летнего форварда. Его прежний клуб — калининградская «Балтика» — решил расстаться с рядом основных футболистов
Свою карьеру нападающий начинал в «Томи» (Томск), за который сыграл 87 матчей и забил 21 гол. Также выступал за воронежский «Факел» и дублирующий состав питерского «Зенита». В текущем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Погребняк сыграл 15 матчей за «Балтику» и забил лишь один гол.
Старшим братом Кирилла является известный в прошлом