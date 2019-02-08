«Не было слез». Аршавин вспомнил уход из «Кайрата» и последний матч в карьере

«Так не было, что я конкретно сказал — и закончил карьеру. Было так, что мы случайно встретились с президентом “Кайрата” летом. И я поделился мыслями по поводу команды и отдельных игроков. И я назвал футболистов, которых я бы заменил. И себя включил в этот список. И когда “Кайрат” объявил, что не будет продлевать контракт, то, с одной стороны, я об этом не знал заранее, с другой стороны, для меня это произошло естественно. А перед последней игрой не скажу, чтобы было что-то особенное. Просто мне сообщили, что я выйду на замену во втором тайме, так как последние пять-шесть матчей “Кайрат” начинал только с казахстанскими футболистами в старте. Но я понимал, что было бы прикольно забить в этой встрече. Не удалось, хотя в одном моменте меня сбили на 92-й минуте, но судья не поставил пенальти. А потом была праздничная церемония. Меня подкидывали в воздух, как тренера, который выиграл какой-то трофей. И не было слез, было у всех хорошее настроение. Все было на позитиве. Никаких сентиментальностей», — заявил Аршавин в интервью программе «Тает лед», которую ведет олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.