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13:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Не было слез». Аршавин вспомнил уход из «Кайрата» и последний матч в карьере

Бывший полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в интервью «Матч ТВ» рассказал, как пришел к решению завершить карьеру.

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За алматинский клуб россиянин играл с марта 2016 по ноябрь 2018 года, проведя 108 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 раз и отдал 37 голевых передач. В составе «Кайрата» он трижды становился серебряным призером чемпионата, выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана.

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О завершении карьеры 37-летний Аршавин объявил в ноябре 2018 года. Его проводили на последней домашней игре «Кайрата» в сезоне, в котором соперником стал «Шахтер» (0:0).

По словам Аршавина, решение о завершении карьеры пришло к нему еще летом и было естественным.

«Так не было, что я конкретно сказал — и закончил карьеру. Было так, что мы случайно встретились с президентом “Кайрата” летом. И я поделился мыслями по поводу команды и отдельных игроков. И я назвал футболистов, которых я бы заменил. И себя включил в этот список. И когда “Кайрат” объявил, что не будет продлевать контракт, то, с одной стороны, я об этом не знал заранее, с другой стороны, для меня это произошло естественно. А перед последней игрой не скажу, чтобы было что-то особенное. Просто мне сообщили, что я выйду на замену во втором тайме, так как последние пять-шесть матчей “Кайрат” начинал только с казахстанскими футболистами в старте. Но я понимал, что было бы прикольно забить в этой встрече. Не удалось, хотя в одном моменте меня сбили на 92-й минуте, но судья не поставил пенальти. А потом была праздничная церемония. Меня подкидывали в воздух, как тренера, который выиграл какой-то трофей. И не было слез, было у всех хорошее настроение. Все было на позитиве. Никаких сентиментальностей», — заявил Аршавин в интервью программе «Тает лед», которую ведет олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Отметим, что после ухода из «Кайрата» Аршавин развелся с женой, угодил в скандал около стриптиз-клуба и получил должность в родном «Зените», где он возглавил детский международный проект «Сириус».

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