«Не было слез». Аршавин вспомнил уход из «Кайрата» и последний матч в карьере
Бывший полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в интервью «Матч ТВ» рассказал, как пришел к решению завершить карьеру.
Бывший полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в интервью «Матч ТВ» рассказал, как пришел к решению завершить карьеру.
За алматинский клуб россиянин играл с марта 2016 по ноябрь 2018 года, проведя 108 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 раз и отдал 37 голевых передач. В составе «Кайрата» он трижды становился серебряным призером чемпионата, выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана.
О завершении карьеры 37-летний Аршавин объявил в ноябре 2018 года. Его проводили на последней домашней игре «Кайрата» в сезоне, в котором соперником стал «Шахтер» (0:0).
По словам Аршавина, решение о завершении карьеры пришло к нему еще летом и было естественным.
«Так не было, что я конкретно сказал — и закончил карьеру. Было так, что мы случайно встретились с президентом “Кайрата” летом. И я поделился мыслями по поводу команды и отдельных игроков. И я назвал футболистов, которых я бы заменил. И себя включил в этот список. И когда “Кайрат” объявил, что не будет продлевать контракт, то, с одной стороны, я об этом не знал заранее, с другой стороны, для меня это произошло естественно. А перед последней игрой не скажу, чтобы было
Отметим, что после ухода из «Кайрата» Аршавин развелся с женой, угодил в скандал около