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09:21 (мск), источник: ТАСС

«Кардифф» выразил соболезнования семье футболиста Сала после обнаружения его тела

ТАСС, 8 февраля. Валлийский футбольный клуб «Кардифф» в пятницу принес соболезнования в связи с кончиной футболиста Эмилиано Салы в результате крушения самолета, тело которого ранее идентифицировали британские криминалисты. Об этом говорится в официальном заявлении клуба.

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Источник: Reuters

«С огромной печалью мы приводим следующее заявление, опубликованное 7 февраля 2019 года полицейским управлением графства Дорсет <…>. Мы искренне сострадаем и приносим соболезнования семье Эмилиано. Мы будем вечно помнить его и Дэвида (Вместе с 28-летнем футболистом на борту самолета был пилот Дэвид Ибботсон — прим. ТАСС)», — говорится в заявлении клуба. Ранее британские криминалисты подтвердили, что тело, извлеченное из затонувшего 21 января в Ла-Манше легкомоторного самолета, принадлежит аргентинскому футболисту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Легкомоторный PA 46 Malibu («Малибу») вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф и пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов.

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Начатая после этого властями Великобритании, Франции и Нормандских островов спасательная операция не принесла никаких результатов и была свернута через трое суток. Как подчеркивали спасатели, шансы найти пропавших живыми на тот момент были уже крайне малы.

Однако семья аргентинца объявила сбор средств для продолжения поисков. В результате обломки самолета были обнаружены на морском дне утром 3 февраля. Поисковую операцию проводили сотрудники частной компании, нанятые родственниками, совместно с британской Комиссией по расследованию авиационных происшествий (AAIB).

Выступавший ранее за французский клуб «Нант» Сала перешел в «Кардифф» во время зимнего трансферного окна. Он вошел в состав валлийского клуба 19 января. Его новый контракт был заключен на 3,5 года.

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