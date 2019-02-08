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09:14 (мск), источник: ТАСС

Британские криминалисты подтвердили, что со дна Ла-Манша подняли тело футболиста Салы

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Британские криминалисты подтвердили, что из затонувшего 21 января в Ла-Манше легкомоторного самолета извлечено тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы. Об этом в Twitter сообщило полицейское управление графства Дорсет по итогам опознания тела.

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Источник: AP 2019

«Тело, которое было доставлено сегодня (7 февраля) в порт Портленда, было официально идентифицировано коронером Дорсета как тело профессионального футболиста Эмилиано Салы», — сказано в сообщении.

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Вместе с 28-летним футболистом на борту самолета был пилот Дэвид Ибботсон. Его судьба остается неизвестной. «Семьи Салы и пилота Дэвида Ибботсона были проинформированы», — уточнили в полиции.

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Легкомоторный PA 46 Malibu вылетел 21 января из аэропорта Нанта в Кардифф и пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Начатая после этого властями Великобритании, Франции и Нормандских островов спасательная операция не принесла никаких результатов и была свернута через трое суток. Как подчеркивали спасатели, шансы найти пропавших живыми на тот момент были уже крайне малы.

Однако семья аргентинца объявила сбор средств для продолжения поисков. В результате обломки самолета были обнаружены на морском дне утром 3 февраля. Поисковую операцию проводили сотрудники частной компании, нанятые родственниками, совместно с британской Комиссией по расследованию авиационных происшествий.

Выступавший ранее за французский клуб «Нант» Эмилиано Сала перешел в «Кардифф» во время зимнего трансферного окна. Он вошел в состав валлийского клуба 19 января. Его новый контракт был заключен на 3,5 года.

Полиция подтвердила обнаружение тела футболиста Салы на дне Ла-Манша
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09:57 (мск)© Ньюстюб
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