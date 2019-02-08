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13:16 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник со стоимостью в миллион евро перешел в казахстанский клуб из чемпионата Бельгии

Сербский защитник Урош Витас стал игроком павлодарского «Иртыша», передает корреспондент Vesti.kz.

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Согласно данным авторитетного издания Transfermarkt, контракт подписан до конца года, тогда как его трансферная стоимость оценивается в миллион евро.

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26-летний Витас — воспитанник сербского клуба «Рад». За основную команду дебютировал в 2010 году в матче против «Партизана», а 6 октября 2013-го во встрече против «Войводины» забил свой первый гол.

В 2014 году Витас перешел в «Гент», а в 2016-м перебрался в другой бельгийский клуб «Мехелен», который покинул летом прошлого года. В составе «Гента» становился чемпионом страны в сезоне-2014/2015 и обладателем Суперкубка Бельгии (2015).

В 2011 году Урош в составе юношеской сборной Сербии принял участие в чемпионате Европы в Румынии, где сыграл против команд Турции, Испании, Бельгии и дважды против Чехии.

Напомним, что трансферное окно в КПЛ открыто с 11 января по 3 апреля.

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