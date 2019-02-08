Защитник со стоимостью в миллион евро перешел в казахстанский клуб из чемпионата Бельгии
Сербский защитник Урош Витас стал игроком павлодарского «Иртыша», передает корреспондент Vesti.kz.
Сербский защитник Урош Витас стал игроком павлодарского «Иртыша», передает корреспондент Vesti.kz.
Согласно данным авторитетного издания Transfermarkt, контракт подписан до конца года, тогда как его трансферная стоимость оценивается в миллион евро.
26-летний Витас — воспитанник сербского клуба «Рад». За основную команду дебютировал в 2010 году в матче против «Партизана», а 6 октября 2013-го во встрече против «Войводины» забил свой первый гол.
В 2014 году Витас перешел в «Гент», а в 2016-м перебрался в другой бельгийский клуб «Мехелен», который покинул летом прошлого года. В составе «Гента» становился чемпионом страны в сезоне-2014/2015 и обладателем Суперкубка Бельгии (2015).
В 2011 году Урош в составе юношеской сборной Сербии принял участие в чемпионате Европы в Румынии, где сыграл против команд Турции, Испании, Бельгии и дважды против Чехии.
Напомним, что трансферное окно в КПЛ открыто с 11 января по 3 апреля.