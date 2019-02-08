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12:10 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА выразил соболезнования семье и близким Салы в связи с его гибелью

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнование семье и друзьям погибшего в авиакатастрофе аргентинского футболиста Эмилиано Салы.

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Источник: AP 2019

«Грустный день. УЕФА и вся европейская футбольная семья выражают искренние соболезнования, все наши мысли вместе с друзьями и семьей Эмилиано Салы», — говорится в сообщении в официальном микроблоге организации в Twitter.

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Сала 19 января перешел из французского «Нанта» в «Кардифф». 28-летний футболист находился на борту легкого одномоторного самолета Piper Malibu, который в ночь на 22 января направлялся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф и пропал с радаров. 3 февраля на дне Ла-Манша был обнаружен затонувший самолет, а чуть позже среди обломков нашли тело одного из пассажиров.

В четверг спасатели извлекли тело, полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы. На борту самолета предположительно находился также пилот Дэвид Ибботсон.

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