УЕФА выразил соболезнования семье и близким Салы в связи с его гибелью

«Грустный день. УЕФА и вся европейская футбольная семья выражают искренние соболезнования, все наши мысли вместе с друзьями и семьей Эмилиано Салы», — говорится в сообщении в официальном микроблоге организации в Twitter.

Сала 19 января перешел из французского «Нанта» в «Кардифф». 28-летний футболист находился на борту легкого одномоторного самолета Piper Malibu, который в ночь на 22 января направлялся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф и пропал с радаров. 3 февраля на дне Ла-Манша был обнаружен затонувший самолет, а чуть позже среди обломков нашли тело одного из пассажиров.