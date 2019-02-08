Ассоциация футбола Аргентины выразила соболезнования в связи с гибелью Салы
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) выразила соболезнования родным и близким погибшего в авиакатастрофе аргентинского нападающего Эмилиано Салы.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) выразила соболезнования родным и близким погибшего в авиакатастрофе аргентинского нападающего Эмилиано Салы.
«После подтверждения гибели Эмилиано Салы мы выражаем соболезнования всей его семье и близким», — говорится в официальном микроблоге AFA в Twitter.
Сала 19 января перешел из французского «Нанта» в валлийский клуб «Кардифф Сити», выступающий в английской