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14:09 (мск), источник: БЕЛТА

Минский стадион «Динамо» номинирован на звание лучшей арены 2018 года

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструированный минский стадион «Динамо» вошел в список номинантов на звание «Стадион 2018 года». Информация об этом размещена на сайте stadiumdb.com, на котором проходит голосование, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Минский стадион «Динамо» был построен в 1934 году, после чего несколько раз реконструировался. Последняя реконструкция началась в 2012 году и завершилась в 2018 году. Сейчас его трибуны вмещают 22246 зрителей. Арена может принимать самые престижные международные соревнования по легкой атлетике и футболу.

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В июне минский стадион «Динамо» примет церемонии открытия и закрытия, а также легкоатлетический турнир II Европейских игр 2019 года. Этот крупнейший спортивный форум пройдет с 21 по 30 июня.

Кроме динамовского, на звание лучшего стадиона планеты 2018 года претендуют еще 26 арен из США, Австралии, Австрии, Италии, Венгрии, Турции, Ирана, Ирака и Китая.

Победитель будет определен после выбора профессионального жюри архитекторов, а также открытого голосования болельщиков, которое завершится 3 марта на сайте stadiumdb.com. Итоги будут объявлены 7—8 марта. В 2015 году на эту награду претендовала «Борисов-Арена», она заняла 7-е место.

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