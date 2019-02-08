Минский стадион «Динамо» номинирован на звание лучшей арены 2018 года

Минский стадион «Динамо» был построен в 1934 году, после чего несколько раз реконструировался. Последняя реконструкция началась в 2012 году и завершилась в 2018 году. Сейчас его трибуны вмещают 22246 зрителей. Арена может принимать самые престижные международные соревнования по легкой атлетике и футболу.

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В июне минский стадион «Динамо» примет церемонии открытия и закрытия, а также легкоатлетический турнир II Европейских игр 2019 года. Этот крупнейший спортивный форум пройдет с 21 по 30 июня.

Кроме динамовского, на звание лучшего стадиона планеты 2018 года претендуют еще 26 арен из США, Австралии, Австрии, Италии, Венгрии, Турции, Ирана, Ирака и Китая.