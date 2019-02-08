Минута памяти в честь Салы пройдет в матчах 24-го тура чемпионата Франции

«Сегодня вечером и в течение всех выходных мы объединимся, чтобы отдать последнюю дань уважения Эмилиано перед стартом каждого матча. От имени профессионального футбола Франции я хотела бы поблагодарить каждого из вас за поддержку семьи Эмилиано Салы, который навсегда останется в наших сердцах», — заявил президент LFP Натали Буа де ля Тур.

Сала 19 января перешел из французского «Нанта» в валлийский клуб «Кардифф Сити», выступающий в английской премьер-лиге. В расположение новой команды футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. В воскресенье, 3 февраля, на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, и в четверг спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы.