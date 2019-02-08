СМИ: «Кардифф» может подвергнуться санкциям ФИФА за отказ заплатить «Нанту» за Салу

Источник: AP 2019

Аргентинский футболист погиб 21 января в результате крушения легкомоторного самолета PA 46 Malibu («Малибу») в районе Нормандских островов в проливе Ла-Манш. Его тело было извлечено в четверг спасателями из затонувшего в Ла- Манше самолета и идентифицировано британскими криминалистами.

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«Нант» потребовал от валлийцев заплатить за переход в «Кардифф» Салы, когда тот еще числился пропавшим без вести, пригрозив в случае невыполнения условий сделки судебным иском. Согласно условиям контракта, сумма за переход футболиста должна быть погашена клубом из Уэльса в рассрочку в течение трех лет, поэтому «Нант» настоял на выплате первого транша в размере £5 млн. Стороны достигли договоренности о сумме контракта 19 января, а через два дня международный сертификат о переходе аргентинца был зарегистрирован в Футбольной ассоциации Уэльса.

Согласно правилам международной федерации, для принятия дисциплинарных мер кредитор «должен письменно объявить о неисполнении клубом-должником финансовых обязательств и предоставить ему по меньшей мере 10-дневный срок» для исправления ситуации, что французы, как отмечает издание, уже по сути сделали.