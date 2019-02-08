СМИ: «Кардифф» может подвергнуться санкциям ФИФА за отказ заплатить «Нанту» за Салу

Аргентинский футболист погиб 21 января в результате крушения легкомоторного самолета PA 46 Malibu («Малибу») в районе Нормандских островов в проливе Ла-Манш. Его тело было извлечено в четверг спасателями из затонувшего в Ла- Манше самолета и идентифицировано британскими криминалистами.
«Нант» потребовал от валлийцев заплатить за переход в «Кардифф» Салы, когда тот еще числился пропавшим без вести, пригрозив в случае невыполнения условий сделки судебным иском. Согласно условиям контракта, сумма за переход футболиста должна быть погашена клубом из Уэльса в рассрочку в течение трех лет, поэтому «Нант» настоял на выплате первого транша в размере £5 млн. Стороны достигли договоренности о сумме контракта 19 января, а через два дня международный сертификат о переходе аргентинца был зарегистрирован в Футбольной ассоциации Уэльса.
Согласно правилам международной федерации, для принятия дисциплинарных мер кредитор «должен письменно объявить о неисполнении клубом-должником финансовых обязательств и предоставить ему по меньшей мере 10-дневный срок» для исправления ситуации, что французы, как отмечает издание, уже по сути сделали.
На прошлой неделе «Нант» направил «Кардиффу» по электронной почте уведомление, во вторник — официальное письмо с просьбой о выплате 5 млн фунтов в течение 10 дней. В случае неисполнения обязательств палата по разрешению споров ФИФА может оштрафовать нарушителя или наложить запрет на приобретение им футболистов в течение одного или двух трансферных окон.