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14:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» решила дать шанс бывшему капитану молодежной сборной Казахстана

Атакующий полузащитник Дидар Жалмукан может продолжить карьеру в «Астане», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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22-летний игрок работает с командой уже второй сбор и намерен доказать свою состоятельность главному тренеру Роману Григорчуку. Ранее «Астана» хотела снова отправить Жалмукана в аренду, однако отсутствие новичков вынуждает украинца дать шанс экс-капитану молодежной сборной Казахстана.

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Заинтересованность в Жалмукане проявил «Атырау», в составе которого полузащитник провел вторую половину прошлогоднего сезона. За «нефтяников» хавбек сыграл 10 матчей и отметился четырьмя голевыми передачами.

Ранее «Астана» отдавала Жалмукана в аренду в «Тобол» и «Актобе». Также он переходил в «Ордабасы» в феврале прошлого года, однако вскоре покинул команду.

В «Астану» Жалмукан перешел перед началом сезона-2017. За 17 матчей он забил три мяча и сделал столько же голевых передач. Начинал же карьеру Жалмукан в 2014 году в «Актобе». В родном клубе он провел три сезона, забив за это время десять мячей в 59 матчах КПЛ.

В текущее зимнее межсезонье «Астану» пополнил лишь нападающий сборной Казахстана и «Ордабасы» Сергей Хижниченко, пропустивший прошлый сезон из-за тяжелой травмы.

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