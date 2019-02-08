Фил Джонс подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Защитник Фил Джонс продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Защитник Фил Джонс продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
Новое соглашение с 26-летним англичанином рассчитано до июня 2023 года, с опцией пролонгации на год.
Джонс стал игроком «Манчестер Юнайтед» в июле 2011 года, ранее защитник выступал за другой английский клуб «Блэкберн».
«Я рад, что подписал новый контракт. “Манчестер Юнайтед” был большой частью моей жизни на протяжении восьми лет, и я люблю все, что есть в этом клубе. Я взволнован вызовом, который стоит перед нами, мы готовимся к очень напряженному продолжению сезона. Я хотел бы поблагодарить Уле Гуннара Сульшера и весь тренерский штаб за их участие в моем развитии», — сказал Джонс.
В нынешнем сезоне Джонс сыграл в составе «красных дьяволов» 16 матчей.