Фил Джонс подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Я рад, что подписал новый контракт. “Манчестер Юнайтед” был большой частью моей жизни на протяжении восьми лет, и я люблю все, что есть в этом клубе. Я взволнован вызовом, который стоит перед нами, мы готовимся к очень напряженному продолжению сезона. Я хотел бы поблагодарить Уле Гуннара Сульшера и весь тренерский штаб за их участие в моем развитии», — сказал Джонс.