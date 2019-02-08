Семья Салы: Теперь мы можем начать траур по нашему сыну и брату
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Семья погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы поблагодарила всех за помощь в поиске аргентинского футболиста и заявила, что теперь может начать траур.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Семья погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы поблагодарила всех за помощь в поиске аргентинского футболиста и заявила, что теперь может начать траур.
Сала 19 января перешел из французского «Нанта» в валлийский клуб «Кардифф Сити», выступающий в английской
«Мы хотели бы поблагодарить вас за сочувствие и поддержку в самый тяжелый момент нашей жизни. Мы видели, как люди во всем мире мобилизовались, чтобы сопровождать нас в поисках. Это бесценная помощь. Именно благодаря вам сегодня мы сможем начать траур по нашему сыну и брату», — говорится в заявлении семьи Салы, текст которого приводит агентство Франс Пресс.