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14:56 (мск), источник: Р-Спорт

Семья Салы: Теперь мы можем начать траур по нашему сыну и брату

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Семья погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы поблагодарила всех за помощь в поиске аргентинского футболиста и заявила, что теперь может начать траур.

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Источник: AP 2019

Сала 19 января перешел из французского «Нанта» в валлийский клуб «Кардифф Сити», выступающий в английской премьер-лиге. В расположение новой команды футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. В воскресенье, 3 февраля, на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, и в четверг спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы.

«Мы хотели бы поблагодарить вас за сочувствие и поддержку в самый тяжелый момент нашей жизни. Мы видели, как люди во всем мире мобилизовались, чтобы сопровождать нас в поисках. Это бесценная помощь. Именно благодаря вам сегодня мы сможем начать траур по нашему сыну и брату», — говорится в заявлении семьи Салы, текст которого приводит агентство Франс Пресс.

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