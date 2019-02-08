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14:38 (мск), источник: ТАСС

«Нант» выведет из обращения игровой номер футболиста Салы

ТАСС, 8 февраля. Французский клуб «Нант» выведет из обращения футболку с номером 9, под которым играл аргентинский футболист Эмилиано Сала. Об этом заявил президент клуба Вальдемар Кита, слова которого приводит пресс-служба «Нанта».

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Источник: Reuters

В четверг британские криминалисты подтвердили, что из затонувшего 21 января в Ла-Манше легкомоторного самолета извлечено тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы.

«У меня нет слов, это настоящая трагедия, я опустошен. Эмилиано оставил свой след. Поэтому, как и многие фанаты, я хочу вновь почтить его память, убрав номер 9», — приводятся его слова в сообщении клуба с соболезнованиями, опубликованном в пятницу.

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Легкомоторный PA 46 Malibu («Малибу») вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф и пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Начатая после этого властями Великобритании, Франции и Нормандских островов спасательная операция не принесла никаких результатов и была свернута через трое суток. Как подчеркивали спасатели, шансы найти пропавших живыми на тот момент были уже крайне малы.

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Однако семья аргентинца объявила сбор средств для продолжения поисков. В результате обломки самолета были обнаружены на морском дне утром 3 февраля. Поисковую операцию проводили сотрудники частной компании, нанятые родственниками, совместно с британской Комиссией по расследованию авиационных происшествий (AAIB).

Выступавший ранее за «Нант» Сала перешел в «Кардифф» во время зимнего трансферного окна. Он вошел в состав выступающего в чемпионате Англии валлийского клуба 19 января. Его новый контракт был заключен на 3,5 года.

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