«Нант» выведет из обращения игровой номер футболиста Салы

Источник: Reuters

В четверг британские криминалисты подтвердили, что из затонувшего 21 января в Ла-Манше легкомоторного самолета извлечено тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы.

«У меня нет слов, это настоящая трагедия, я опустошен. Эмилиано оставил свой след. Поэтому, как и многие фанаты, я хочу вновь почтить его память, убрав номер 9», — приводятся его слова в сообщении клуба с соболезнованиями, опубликованном в пятницу.

Легкомоторный PA 46 Malibu («Малибу») вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф и пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Начатая после этого властями Великобритании, Франции и Нормандских островов спасательная операция не принесла никаких результатов и была свернута через трое суток. Как подчеркивали спасатели, шансы найти пропавших живыми на тот момент были уже крайне малы.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Однако семья аргентинца объявила сбор средств для продолжения поисков. В результате обломки самолета были обнаружены на морском дне утром 3 февраля. Поисковую операцию проводили сотрудники частной компании, нанятые родственниками, совместно с британской Комиссией по расследованию авиационных происшествий (AAIB).