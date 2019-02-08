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16:18 (мск), источник: БЕЛТА

Могилевский футбольный клуб «Днепр» и минский «Луч» намерены объединиться

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский футбольный клуб «Днепр» и минский «Луч» сегодня заключили соглашение о намерении объединиться. Информация об этом размещена на официальном сайте могилевской команды, сообщает БЕЛТА.

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В сообщении пресс-службы «Днепра» говорится, что Могилевским облисполкомом, Могилевским горисполкомом, ЗАО «Футбольный клуб “Днепр”», ООО «Футбольный клуб “Прамень”» и инвестором подписано соглашение о намерениях, предметом которого является создание объединенной футбольной команды.

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Объединенная команда будет представлять город Могилев в высшей лиге чемпионата Беларуси. Планируется, что домашние игры команда будет проводить на могилевском стадионе «Спартак». В настоящее время точное название, под которым будет выступать клуб, не определено, рассматривается несколько вариантов.

В прошлом сезоне футболисты «Днепра» заняли последнее, 16-е место и потеряли прописку в высшей лиге, «Луч» в 2018 году дебютировал в элитном дивизионе, заняв 13-ю итоговую позицию.

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