Могилевский футбольный клуб «Днепр» и минский «Луч» намерены объединиться

В сообщении пресс-службы «Днепра» говорится, что Могилевским облисполкомом, Могилевским горисполкомом, ЗАО «Футбольный клуб “Днепр”», ООО «Футбольный клуб “Прамень”» и инвестором подписано соглашение о намерениях, предметом которого является создание объединенной футбольной команды.
Объединенная команда будет представлять город Могилев в высшей лиге чемпионата Беларуси. Планируется, что домашние игры команда будет проводить на могилевском стадионе «Спартак». В настоящее время точное название, под которым будет выступать клуб, не определено, рассматривается несколько вариантов.
В прошлом сезоне футболисты «Днепра» заняли последнее, 16-е место и потеряли прописку в высшей лиге, «Луч» в 2018 году дебютировал в элитном дивизионе, заняв 13-ю итоговую позицию.