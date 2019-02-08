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15:28 (мск), источник: Ведомости

«Ливерпуль» отчитался о рекордной в истории футбола прибыли за сезон

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» в сезоне 2017−18 отчитался о рекордной в истории футбола доналоговой прибыли в 125 млн фунтов стерлингов ($162 млн). Об этом сообщает пресс-служба клуба. Этот показатель в три раза выше его прошлогодних результатов — тогда доналоговая прибыль «Ливерпуля» составила всего 40 млн фунтов.

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Источник: Reuters

Из отчетности клуба следует, что выручка клуба за год выросла на 90 млн фунтов, до 455 млн фунтов.

По показателю выручки «Ливерпуль» обошел лондонский «Арсенал» и вышел на третье место в Английской премьер-лиге (АПЛ), уступая только «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Выручка росла от продажи СМИ прав на трансляции (со 154 млн до 220 млн фунтов), от рекламы (137 млн до 154 млн фунтов), от продажи билетов на игры — (с 74 до 81 млн фунтов).

На покупки игроков клуб в прошлом году клуб потратил 190 млн фунтов.

До этого ни одному футбольному клубу также не удавалось достичь показателя, который бы превысил 100 млн фунтов, отмечает The Times. Прошлый рекорд принадлежал «Лестеру» — в сезоне 2016−17 клуб зафиксировал доналоговую прибыль 92 млн фунтов.

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