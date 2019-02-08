Без хэппи-энда: Сала погиб в Ла-Манше
Поздно вечером 7 февраля полиция британского графства Дорсет объявила, что тело, извлеченное из
Поздно вечером 7 февраля полиция британского графства Дорсет объявила, что тело, извлеченное из
История с пропажей над проливом
Несколько дней назад масштабная поисковая операция в проливе
В остатках самолета было обнаружено тело, котрое не сразу удалось извлечь на поверхность. Сделать это удалось утром 7 февраля, о чем сообщили в отделе по расследованию авиационных происшествий в Великобритании (AAIB).
В то же время, чей именно труп удалось извлечь из обломков воздушного судна, не уточнялось до момента передачи тела следователям в Дорсете.
И только вечером 7 февраля, после того как в известность уже были поставлены родственники пассажира и пилота, полиция объявила о том, что найденный погибший был аргентинским футболистом.
Сала был приобретен этой зимой после четырех лет выступлений за французский «Нант» выступающим в Английской
Футболист успел прилететь в Уэльс на подписание контракта, попозировал для фотокорреспондентов с футболкой своего нового клуба, после чего на частном самолете отправился в Нант попрощаться со своей прежней командой.
Именно столько Эмилиано забил за половину текущего сезога в элитном французском дивизионе, а еще нападающий отметился двумя результативными передачами на партнеров.
Сала хотел попасть в
Вылетевший 21 января в Великобританию из Нанта легкий одномоторный самолет под управлением пилота Дэвида Айбботсона, у которого, как выяснилось позже, не было лицензии на частные перевозки, через час запросил экстренную посадку на острове Гернси, а затем пропал с радаров.
22 января полиция начала спасательную операцию, но прекратила активные поиски самолета 24 января, исследовав 1700 квадратных миль водного пространства.
Однако родственникам Салы удалось собрать средства на продолжение поисковых работ — известные футболисты и болельщики пожертвовали 300 тысяч евро, — и 3 февраля операция возобновилась.
В итоге спасатели сначала обнаружили обломки самолета, а затем и тело, которое было извлечено на поверхность 7 января, и в котором был опознан пропавший футболист.
Французский «Нант» после известия о смерти своего бывшего нападающего извлек девятый номер, под которым выступал Эмилиано, из обращения.
Ранее, когда аргентинец еще числился пропавшим без вести, во время матча «желтых канареек» в чемпионате Франции против «Сент-Этьена» клуб и болельщики устроили мощную акцию поддержки в честь Салы, а на стадион прибыли даже активные фанаты «Кардиффа», которые вывесли баннер с текстом:
«Мы никогда не видели, как ты играешь и забиваешь голы за наш клуб, но мы всегда будем любить тебя».
Председатель «Кардиффа» Мехмет Далман подтвердил, что клуб пропустил срок первого платежа, но выразил недоумение позицией «Нанта»,
«Я не думаю, что “Кардифф” говорил, что не собирается платить», — добавил Далман.
Остается добавить, что Французская федерация футбола уже объявила, что все матчи ближайшего тура в чемпионатах Лиги-1 и Лиги-2 начнутся с минуты молчания в память об Эмилиано Сале.
Эмилиано Сала выступал за французские «Бордо», «Орлеан», «Ньор», «Кан» и «Нант». За «Кардифф» он не успел провести ни одного матча.
Александр Седов