«Ливерпуль» отчитался о рекордной в истории футбола прибыли за сезон
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» в сезоне 2017−18 отчитался о рекордной в истории футбола доналоговой прибыли в 125 млн фунтов стерлингов ($162 млн). Об этом сообщает
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» в сезоне 2017−18 отчитался о рекордной в истории футбола доналоговой прибыли в 125 млн фунтов стерлингов ($162 млн). Об этом сообщает
Из отчетности клуба следует, что выручка клуба за год выросла на 90 млн фунтов, до 455 млн фунтов.
По показателю выручки «Ливерпуль» обошел лондонский «Арсенал» и вышел на третье место в Английской
На покупки игроков клуб в прошлом году клуб потратил 190 млн фунтов.
До этого ни одному футбольному клубу также не удавалось достичь показателя, который бы превысил 100 млн фунтов, отмечает The Times. Прошлый рекорд принадлежал «Лестеру» — в сезоне 2016−17 клуб зафиксировал доналоговую прибыль 92 млн фунтов.