«Ливерпуль» отчитался о рекордной в истории футбола прибыли за сезон

Источник: Reuters

Из отчетности клуба следует, что выручка клуба за год выросла на 90 млн фунтов, до 455 млн фунтов.

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По показателю выручки «Ливерпуль» обошел лондонский «Арсенал» и вышел на третье место в Английской премьер-лиге (АПЛ), уступая только «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Выручка росла от продажи СМИ прав на трансляции (со 154 млн до 220 млн фунтов), от рекламы (137 млн до 154 млн фунтов), от продажи билетов на игры — (с 74 до 81 млн фунтов).

На покупки игроков клуб в прошлом году клуб потратил 190 млн фунтов.