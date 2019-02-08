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15:59 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Казахстана в составе «Астаны» может пополнить стан новичка КПЛ

Фланговый защитник Игорь Пикалкин прибыл в расположение «Тараза», который проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее 26-летний футболист проходил просмотр в составе «Окжетпеса», однако не подошел главному тренеру «синегорцев» Андрею Карповичу.

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По итогам просмотра главный тренер таразцев Вахид Масудов примет решение относительно будущего экс-игрока молодежной сборной Казахстана в клубе.

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По итогам прошлогоднего сезона «Тараз» занял второе место в первой лиге и спустя год вернулся в КПЛ.

Свою известность воспитанник карагандинской школы футбола получил в качестве футболиста «Астаны». В 2014 году он помог столичной команде завоевать золотые медали чемпионата, сыграв в том сезоне 20 матчей. Также на его счету четыре игры в следующем чемпионском сезоне. В том году Пикалкин дебютировал в основной стадии Лиги чемпионов, сыграв в гостевом матче против испанского «Атлетико» (0:4). Трансферная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро.

Помимо «Астаны» защитник играл за родной «Шахтер» и кокшетауский «Окжетпес». В сезоне-2018 Пикалкин сыграл 24 матча в составе «горняков» и помог команде сохранить прописку в КПЛ. Вызывался в молодежную сборную Казахстана, за которую сыграл семь матчей в отборочном цикле чемпионата Европы-2015.

Отметим, что зимнее трансферное окно в КПЛ открыто с 11 января по 3 апреля.

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