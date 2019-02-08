Чемпион Казахстана в составе «Астаны» может пополнить стан новичка КПЛ

Свою известность воспитанник карагандинской школы футбола получил в качестве футболиста «Астаны». В 2014 году он помог столичной команде завоевать золотые медали чемпионата, сыграв в том сезоне 20 матчей. Также на его счету четыре игры в следующем чемпионском сезоне. В том году Пикалкин дебютировал в основной стадии Лиги чемпионов, сыграв в гостевом матче против испанского «Атлетико» (0:4). Трансферная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро.