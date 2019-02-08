Чемпион Казахстана в составе «Астаны» может пополнить стан новичка КПЛ
Фланговый защитник Игорь Пикалкин прибыл в расположение «Тараза», который проводит
Фланговый защитник Игорь Пикалкин прибыл в расположение «Тараза», который проводит
По итогам просмотра главный тренер таразцев Вахид Масудов примет решение относительно будущего
По итогам прошлогоднего сезона «Тараз» занял второе место в первой лиге и спустя год вернулся в КПЛ.
Свою известность воспитанник карагандинской школы футбола получил в качестве футболиста «Астаны». В 2014 году он помог столичной команде завоевать золотые медали чемпионата, сыграв в том сезоне 20 матчей. Также на его счету четыре игры в следующем чемпионском сезоне. В том году Пикалкин дебютировал в основной стадии Лиги чемпионов, сыграв в гостевом матче против испанского «Атлетико» (0:4). Трансферная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро.
Помимо «Астаны» защитник играл за родной «Шахтер» и кокшетауский «Окжетпес». В сезоне-2018 Пикалкин сыграл 24 матча в составе «горняков» и помог команде сохранить прописку в КПЛ. Вызывался в молодежную сборную Казахстана, за которую сыграл семь матчей в отборочном цикле чемпионата Европы-2015.
Отметим, что зимнее трансферное окно в КПЛ открыто с 11 января по 3 апреля.