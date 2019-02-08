Футбольные власти Бразилии соболезнуют семьям погибших при пожаре игроков

Ранее бразильское издание O Globo сообщило, что в результате пожара, произошедшего в помещении тренировочной базы «Фламенго» в Рио-де-Жанейро, где спали юные футболисты в возрасте от 14 до 17 лет, погибли десять человек. Трое пострадавших были доставлены в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.

«В CBF испытали ужас, узнав первую информацию о трагедии на базе “Фламенго”. Наши мысли и молитвы с семьями, которых затронула эта трагедия», — говорится в сообщении в официальном микроблоге CBF в Twitter.