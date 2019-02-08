Футбольные власти Бразилии соболезнуют семьям погибших при пожаре игроков
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бразильская конфедерация футбола (CBF) выразила поддержку семьям, которых затронул пожар на тренировочной базе клуба «Фламенго» в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бразильская конфедерация футбола (CBF) выразила поддержку семьям, которых затронул пожар на тренировочной базе клуба «Фламенго» в
Ранее бразильское издание O Globo сообщило, что в результате пожара, произошедшего в помещении тренировочной базы «Фламенго» в
«В CBF испытали ужас, узнав первую информацию о трагедии на базе “Фламенго”. Наши мысли и молитвы с семьями, которых затронула эта трагедия», — говорится в сообщении в официальном микроблоге CBF в Twitter.
Соболезнования в связи с гибелью юных игроков на своих страницах в социальных сетях выразил ряд бразильских клубов, среди которых «Флуминенсе», «Коринтианс», «Шапекоэнсе», «Ботафого», «Интернасьонал», «Гояс», «Васко да Гама» и другие.