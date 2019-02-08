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15:51 (мск), источник: Р-Спорт

Футбольные власти Бразилии соболезнуют семьям погибших при пожаре игроков

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бразильская конфедерация футбола (CBF) выразила поддержку семьям, которых затронул пожар на тренировочной базе клуба «Фламенго» в Рио-де-Жанейро.

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Ранее бразильское издание O Globo сообщило, что в результате пожара, произошедшего в помещении тренировочной базы «Фламенго» в Рио-де-Жанейро, где спали юные футболисты в возрасте от 14 до 17 лет, погибли десять человек. Трое пострадавших были доставлены в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.

«В CBF испытали ужас, узнав первую информацию о трагедии на базе “Фламенго”. Наши мысли и молитвы с семьями, которых затронула эта трагедия», — говорится в сообщении в официальном микроблоге CBF в Twitter.

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Соболезнования в связи с гибелью юных игроков на своих страницах в социальных сетях выразил ряд бразильских клубов, среди которых «Флуминенсе», «Коринтианс», «Шапекоэнсе», «Ботафого», «Интернасьонал», «Гояс», «Васко да Гама» и другие.

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