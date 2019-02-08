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16:38 (мск), источник: Р-Спорт

Субботний матч «Кардиффа» начнется с минуты молчания в память о Сале

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Выездная встреча «Кардиффа» с «Саутгемптоном» в рамках 26-го тура чемпионата Англии по футболу начнется с минуты молчания в память об аргентинском нападающем Эмилиано Сале, который погиб в авиакатастрофе, сообщается на странице «Кардиффа» в Twitter.

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Источник: AP 2019

Матч пройдет в субботу в Саутгемптоне и начнется в 18:00 мск. Отмечается, что футболисты обеих команд будут играть с черными повязками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сала 19 января перешел из французского «Нанта» в «Кардифф». В расположение новой команды футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. 3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, и в четверг спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы.

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила, что перед матчами 24-го тура чемпионата страны пройдет минута аплодисментов в память о Сале.

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