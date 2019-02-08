Субботний матч «Кардиффа» начнется с минуты молчания в память о Сале

Матч пройдет в субботу в Саутгемптоне и начнется в 18:00 мск. Отмечается, что футболисты обеих команд будут играть с черными повязками.

Сала 19 января перешел из французского «Нанта» в «Кардифф». В расположение новой команды футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. 3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, и в четверг спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы.