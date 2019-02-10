«Горожане» возьмут реванш у «Челси» за поражение в первом круге
В центральной встрече 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Челси», а аналитики БК «Лига Ставок» практически не видят у гостей шансов на положительный исход матча.
В центральной встрече 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Челси», а аналитики БК «Лига Ставок» практически не видят у гостей шансов на положительный исход матча.
«Горожане» в текущем сезоне уступили четыре раза, а одним из их обидчиков выступил как раз «Челси». Случилось это на «Стэмфорд Бридж» в начале декабря в матче первого круга. Однако с тех пор позиции команд претерпели минимум изменений. Первые продолжают бороться с «Ливерпулем» за чемпионский титул, а столичные футболисты рискуют не попасть в Лигу чемпионов, соперничая за четвертое место с земляками из «Арсенала», а также с ожившим после смены главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Есть три серьезных аргумента в пользу того, что предстоящую встречу выиграет «Ман Сити».
Если вас не слишком привлекает коэффициент на победу «Манчестер Сити» (1,50), аналитики БК «Лига Ставок» рекомендуют обратить внимание на котировку «П1 в первом тайме» за 1,95. Ведь «Ман Сити» выиграл первые таймы 10 из 13 домашних матчей в текущем сезоне.