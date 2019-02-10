«Горожане» возьмут реванш у «Челси» за поражение в первом круге

Источник: AP 2019

«Горожане» в текущем сезоне уступили четыре раза, а одним из их обидчиков выступил как раз «Челси». Случилось это на «Стэмфорд Бридж» в начале декабря в матче первого круга. Однако с тех пор позиции команд претерпели минимум изменений. Первые продолжают бороться с «Ливерпулем» за чемпионский титул, а столичные футболисты рискуют не попасть в Лигу чемпионов, соперничая за четвертое место с земляками из «Арсенала», а также с ожившим после смены главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Есть три серьезных аргумента в пользу того, что предстоящую встречу выиграет «Ман Сити». Во-первых, он просто сильнее и на своем поле буквально разрывает соперников, выиграв последние шесть матчей с общим счетом 29:2. Во-вторых, «Челси» за 10 лет победил на «Этихаде» лишь дважды. В-третьих, команда Маурицио Сарри пребывает не в лучшей форме, чему ярким свидетельством является тот факт, что лондонцы проиграли три последних выездных матча с общим счетом 0:7.