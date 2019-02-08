Сульшер признан лучшим тренером английской премьер-лиги в январе
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед»
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед»
В январе «МЮ» в чемпионате Англии одержал победы над «Ньюкаслом», «Тоттенхэмом» и «Брайтоном», а также сыграл вничью с «Бернли».
«Это означает, что нас можно назвать командой месяца, игроков и тренеров, мы отлично поработали. Мы хотим побеждать и подняться в турнирной таблице», — сказал норвежский тренер.
Сульшер возглавил «МЮ» в декабре, сменив португальца Жозе Моуринью.
После назначения норвежца «Юнайтед» выиграл семь из восьми матчей в
С 48 очками после 25 матчей команда занимает пятое место в чемпионате.