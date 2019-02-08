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16:56 (мск), источник: Р-Спорт

Сульшер признан лучшим тренером английской премьер-лиги в январе

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер признан лучшим тренером в английской футбольной премьер-лиге по итогам января, сообщается на сайте турнира.

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Источник: Reuters

В январе «МЮ» в чемпионате Англии одержал победы над «Ньюкаслом», «Тоттенхэмом» и «Брайтоном», а также сыграл вничью с «Бернли».

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«Это означает, что нас можно назвать командой месяца, игроков и тренеров, мы отлично поработали. Мы хотим побеждать и подняться в турнирной таблице», — сказал норвежский тренер.

Сульшер возглавил «МЮ» в декабре, сменив португальца Жозе Моуринью.

После назначения норвежца «Юнайтед» выиграл семь из восьми матчей в премьер-лиге.

С 48 очками после 25 матчей команда занимает пятое место в чемпионате.

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