Сульшер признан лучшим тренером английской премьер-лиги в январе

Источник: Reuters

В январе «МЮ» в чемпионате Англии одержал победы над «Ньюкаслом», «Тоттенхэмом» и «Брайтоном», а также сыграл вничью с «Бернли».

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«Это означает, что нас можно назвать командой месяца, игроков и тренеров, мы отлично поработали. Мы хотим побеждать и подняться в турнирной таблице», — сказал норвежский тренер.

Сульшер возглавил «МЮ» в декабре, сменив португальца Жозе Моуринью.

После назначения норвежца «Юнайтед» выиграл семь из восьми матчей в премьер-лиге.