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10:38 (мск)

«Реал» не проиграет в гостях у «Атлетико»

Аналитики БК «Лига Ставок» считают, что 284-е мадридское дерби завершится либо вничью, либо победой «Реала».

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Источник: Reuters

С турнирной точки зрения эта встреча могла бы иметь для команды Диего Симеоне едва ли не ключевое значение в сезоне. Не случись сенсационного поражения от «Бетиса» (0:1) в минувшем туре, «Атлетико» отставал бы от лидирующей «Барсы» всего на три очка. К слову, тот матч был первым с середины декабря, в котором «матрасникам» не удалось забить. Если же брать весь сезон, то «Атлетико» уже в пятый раз ушёл с поля без голов.

Испания 2018/2019Тур 23, 9.02.2019, 18:15

Атлетико-:Реал-

«Реал» теоретически тоже не выпал из чемпионской гонки, но вряд ли даже самые оптимистичные болельщики клуба верят в возможность завоевать титул. В большей степени из-за большого количества осечек — «галактикос» уже давно превысили лимит поражений (10). В то же время нельзя не отметить, что подопечные Сантьяго Солари сейчас выглядят здорово, не проигрывая на протяжении шести матчей, в пяти из которых были одержаны победы.

Если раньше в противостоянии столичных команд явный перевес был на стороне «Реала», то сейчас настала пора «Атлетико». «Матрасники» вот уже пять личных встреч кряду не проигрывают соседям, добившись двух побед, в том числе в последнем Суперкубке Европы. И всё же номинальные гости сейчас пребывают в столь хорошей форме, что у них определённо есть шансы как минимум не проиграть. В связи с этим аналитики БК «Лига Ставок» рекомендуют пари на то, что «Реал» возьмёт хотя бы очко, с коэффициентом 1,65.

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