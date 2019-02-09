«Реал» не проиграет в гостях у «Атлетико»
Аналитики БК «Лига Ставок» считают, что 284-е мадридское дерби завершится либо вничью, либо победой «Реала».
Аналитики БК «Лига Ставок» считают, что 284-е мадридское дерби завершится либо вничью, либо победой «Реала».
С турнирной точки зрения эта встреча могла бы иметь для команды Диего Симеоне едва ли не ключевое значение в сезоне. Не случись сенсационного поражения от «Бетиса» (0:1) в минувшем туре, «Атлетико» отставал бы от лидирующей «Барсы» всего на три очка. К слову, тот матч был первым с середины декабря, в котором «матрасникам» не удалось забить. Если же брать весь сезон, то «Атлетико» уже в пятый раз ушёл с поля без голов.
«Реал» теоретически тоже не выпал из чемпионской гонки, но вряд ли даже самые оптимистичные болельщики клуба верят в возможность завоевать титул. В большей степени
Если раньше в противостоянии столичных команд явный перевес был на стороне «Реала», то сейчас настала пора «Атлетико». «Матрасники» вот уже пять личных встреч кряду не проигрывают соседям, добившись двух побед, в том числе в последнем Суперкубке Европы. И всё же номинальные гости сейчас пребывают в столь хорошей форме, что у них определённо есть шансы как минимум не проиграть. В связи с этим аналитики БК «Лига Ставок» рекомендуют пари на то, что «Реал» возьмёт хотя бы очко, с коэффициентом 1,65.