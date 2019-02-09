«Реал» не проиграет в гостях у «Атлетико»

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С турнирной точки зрения эта встреча могла бы иметь для команды Диего Симеоне едва ли не ключевое значение в сезоне. Не случись сенсационного поражения от «Бетиса» (0:1) в минувшем туре, «Атлетико» отставал бы от лидирующей «Барсы» всего на три очка. К слову, тот матч был первым с середины декабря, в котором «матрасникам» не удалось забить. Если же брать весь сезон, то «Атлетико» уже в пятый раз ушёл с поля без голов.

«Реал» теоретически тоже не выпал из чемпионской гонки, но вряд ли даже самые оптимистичные болельщики клуба верят в возможность завоевать титул. В большей степени из-за большого количества осечек — «галактикос» уже давно превысили лимит поражений (10). В то же время нельзя не отметить, что подопечные Сантьяго Солари сейчас выглядят здорово, не проигрывая на протяжении шести матчей, в пяти из которых были одержаны победы.