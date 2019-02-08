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17:05 (мск), источник: Vesti.kz

Испанский футболист перебрался в польский чемпионат после ухода из казахстанского клуба

25-летний испанский футболист Адриан Гомес на правах свободного агента перешел в польский клуб первого дивизиона «Подбескидзе», передает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт заключен до 30 июня. После 21-го тура новая команда испанца идет на пятом месте из 18-ти.

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Последним клубом Гомеса был «Иртыш», арендовавший его у «Альбасете» в начале 2018 года. В тот момент павлодарцев тренировал соотечественник Адриана Херард Нус, который вскоре был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты. В 29 играх КПЛ Гомес отметился двумя результативными передачами, а по истечении срока аренды вернулся в испанский клуб.

Профессиональную карьеру он начинал в 2013 году в резервном клубе «Валенсии». Осенью того же года подписал однолетний контракт с «Ла-Рода» из Сегунды Б (третья лига Испании). В 2014-м перешел в фарм-клуб «Альбасете», сыграл 30 игр. В следующем сезоне начал привлекаться в основной состав команды, выступающей в Сегунде (вторая лига).

Отметим, что в сезоне 2018 года «Иртыш» финишировал на десятом месте и этим самым был вынужден отстаивать прописку в КПЛ в переходных играх с «Кыраном» из первой лиги. По итогам двухраундового противостояния павлодарцы оказались сильнее с общим счетом 5:1 (3:0, 2:1).

Руслан Ошуров  .

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