«Он окрылил «Валенсию»: Черышева хвалят в Испании

Marca: «Черышев окрылил «Валенсию»

— Денис Черышев переживал плохие времена в «Валенсии». Когда он вернулся после травмы, ему не хватало ритма и уверенности в себе. Причем настолько, что главный тренер Марселино решил провести индивидуальную беседу, чтобы вернуть игроку эмоциональную стабильность. И Черышев отреагировал позитивно. Последние матчи он провел блестяще. Против «Бетиса» российский полузащитник показал, как способен играть в нападении. Вместе с Гамейро у него получилась отличная связка, которая не давала покоя обороне «Бетиса». В конце концов Черышев забил гол, который позволил команде отдышаться. Немного позже полузащитник попал в перекладину. Также Черышев поучаствовал в во втором голе, забитым Гамейро.