«Он окрылил «Валенсию»: Черышева хвалят в Испании
Реакция испанских СМИ на игру российского полузащитника в матче с «Бетисом» (2:2).
Реакция испанских СМИ на игру российского полузащитника в матче с «Бетисом» (2:2).
— Денис Черышев переживал плохие времена в «Валенсии». Когда он вернулся после травмы, ему не хватало ритма и уверенности в себе. Причем настолько, что главный тренер Марселино решил провести индивидуальную беседу, чтобы вернуть игроку эмоциональную стабильность. И Черышев отреагировал позитивно. Последние матчи он провел блестяще. Против «Бетиса» российский полузащитник показал, как способен играть в нападении. Вместе с Гамейро у него получилась отличная связка, которая не давала покоя обороне «Бетиса». В конце концов Черышев забил гол, который позволил команде отдышаться. Немного позже полузащитник попал в перекладину. Также Черышев поучаствовал в во втором голе, забитым Гамейро.
В голосовании болельщиков на сайте Marca Черышев идет вторым месте после Кевина Гамейро, который забил гол и отдал результативную передачу. «В последние недели играет так, будто его коснулась волшебная палочка. Здорово играл при счете 2:1. И вовремя появился в штрафной, чтобы забить первый мяч», — так издание охарактеризовало игру Гамейро в матче с «Бетисом».
Было важно добиться результативной ничьей. Мы хотели победить, дважды пропустили со стандартов, но и сами могли забить несколько мячей. Нужно исправить некоторые недочеты, а в целом команда действовала хорошо. В ответном матче нужно побеждать и выходить в финал. Все в команде внесли свой вклад. Мы едины и хотим дойти до финала. Я же буду помогать команде как в защите, так и в атаке, забивать голы.
— «Валенсии» пришлось непросто. Но когда команда выбралась