Сербский полузащитник Мирко Иванич перешел из БАТЭ в «Црвену Звезду»

В составе БАТЭ сербский футболист появился в феврале 2016 года, перейдя из своего родного клуба «Войводина» (Нови-Сад). За три сезона он провел в БАТЭ 126 матчей в различных турнирах, забив 33 гола. В прошлом году Мирко Иванич был одним из лидеров борисовского клуба и в третий раз стал чемпионом Беларуси. Одним из партнеров 25-летнего Мирко Иванича в белградской команде будет его соотечественник Неманья Милунович, который с 2015 по 2018 год выступал в БАТЭ.