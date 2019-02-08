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19:57 (мск), источник: БЕЛТА

Сербский полузащитник Мирко Иванич перешел из БАТЭ в «Црвену Звезду»

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербский полузащитник Мирко Иванич официально перешел из ФК БАТЭ в белградскую «Црвену Звезду», сообщили БЕЛТА в пресс-службе борисовской команды.

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В составе БАТЭ сербский футболист появился в феврале 2016 года, перейдя из своего родного клуба «Войводина» (Нови-Сад). За три сезона он провел в БАТЭ 126 матчей в различных турнирах, забив 33 гола. В прошлом году Мирко Иванич был одним из лидеров борисовского клуба и в третий раз стал чемпионом Беларуси. Одним из партнеров 25-летнего Мирко Иванича в белградской команде будет его соотечественник Неманья Милунович, который с 2015 по 2018 год выступал в БАТЭ.

После 22-х туров чемпионата Сербии «Црвена Звезда» уверенно лидирует, не потерпев ни одного поражения и набрав 59 очков (19 побед, 2 ничьи; разница мячей — 55−12). Сербское первенство возобновится 16 февраля, в этот день белградцы примут на своем поле «Войводину», которая занимает 8-е место среди 16 участников чемпионата.

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