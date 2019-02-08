Бундеслига — самый скучный топ-чемпионат в Европе. И даже кризис «Баварии» это не изменит
«СЭ» — о текущем положении дел и перспективах немецкой лиги, у которой есть одна большая проблема.
«СЭ» — о текущем положении дел и перспективах немецкой лиги, у которой есть одна большая проблема.
Гегемония «Баварии»
Чемпион постарел, и, скорее всего, пропустил момент смены поколений. Мастерства Роббена, Рибери, Мюллера и других членов клуба «кому за 30» хватало для доминирования на внутренней арене, но ветераны почти выработали ресурс. И даже если Ковача в конце сезона все же попросят на выход, в будущем его станут вспоминать как человека, при котором на первые роли вышло, либо начало выходить новое поколение в лице Горецки, Гнабри, ставшего твердым игроком основы Зюле. Получил шанс перезапустить карьеру Ренату Санчеш и дебютировал обладающий звездными перспективами Дэйвис.
Летом придут чемпион мира Павар и талантливый форвард «Гамбурга» Арп, появятся другие новички, однако в
А дортмундская «Боруссия» настолько хороша, что нынешний отрыв выглядит почти приговором мюнхенскому кайзеру.
Если ничего вдруг не изменится к заключительному туру, это пойдет на пользу всем. «Баварии», которая станет злее и сделает все, чтобы вернуть себе корону.
Бундеслиге в целом, которой не к лицу быть турниром одной команды.
И, естественно, Дортмунду, чья игра заслуживает сравнений с глотком свежего воздуха, как в чемпионские времена Юргена Клоппа.
Люсьен Фавр
Вопрос в том, насколько хватит нынешней «Боруссии». Будет ли она столь же конкурентоспособна в следующем сезоне — после летней охоты на своих звезд, которую обязательно устроят
Если вспомнить, что сами «шмели» полтора года назад отдали за безвестного юношу из «Манчестер Сити» 8,7 миллионов, селекционерам и менеджерам клуба стоит поставить очередной памятник за профессионализм высшего уровня. Можно сказать, это образец немецкого футбольного бизнеса, однако у каждой медали есть две стороны. На одной — потрясающие стадионы с отличной посещаемостью, прекрасный показ матчей и экономические показатели умеющих жить по средствам клубов, которые в силу установленных правил не могут получить единоличного богатого владельца
На другой — невысокий интерес к турниру в мировом масштабе, хотя его называют лучшим чемпионатом для раскрытия талантов. В бундеслиге сейчас мода на молодых и пока не раскрученных англичан, а также юных американцев.
Переход Неймара в «ПСЖ» всколыхнул интерес к французскому чемпионату. Криштиану Роналду раскрутил серию А. Тот факт, что у «Ювентуса» в Италии просто нет конкурентов, лишний раз доказывает: многолетнее доминирование «Баварии» не так губительно для интереса к турниру, как отсутствие звезд.
Это, кстати, демонстрируют и выступления немецких клубов в еврокубках. Все вроде бы довольны непредсказуемостью борьбы за путевки в континентальные турниры, но «Хоффенхайм» начинает лихорадить при игре на два фронта, а «Шальке» после прорыва в Лигу чемпионов и вовсе пришлось выбираться из зоны вылета. То вверх, то вниз перемещаются с интервалом в год Менхенгладбах и Леверкузен.
При нынешних ценах на классных игроков бундеслига не выдерживает конкуренции с АПЛ, испанскими грандами и «ПСЖ». Прошлым летом самая большая покупка была сделана на внутреннем рынке, когда решивший
Летом бундеслигу покинут Роббен и Рибери. Попытается уехать Левандовски. Уже выстроилась очередь за
Такими темпами на афише бундеслиги можно будет рисовать только Ройса и Вернера.
Уровень бундеслиги
Нужны такие, как Месси, Роналду, Мбаппе и Азар.