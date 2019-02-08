Бундеслига — самый скучный топ-чемпионат в Европе. И даже кризис «Баварии» это не изменит

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«Бавария» постарела

Гегемония «Баварии» вот-вот закончится. Хотя, некоторые продолжают дуть на воду, напоминая, что до финиша целых четырнадцать туров. Или кивают на прошлый сезон, когда Дортмунд умчался в отрыв и бил рекорды под началом нынешнего рулевого «Байера» Петера Боса, а потом сдулся. В Мюнхене же встряхнули команду отставкой Карло Анчелотти, и, отозвав с пенсии Юппа Хайнкеса, сохранили у себя серебряную салатницу. Но, во-первых, изначально считавшегося спорным кандидатом на пост главного тренера Нико Ковача «Бавария» увольнять не собирается. А, во-вторых, проблемы команды не только в главном тренере.

Чемпион постарел, и, скорее всего, пропустил момент смены поколений. Мастерства Роббена, Рибери, Мюллера и других членов клуба «кому за 30» хватало для доминирования на внутренней арене, но ветераны почти выработали ресурс. И даже если Ковача в конце сезона все же попросят на выход, в будущем его станут вспоминать как человека, при котором на первые роли вышло, либо начало выходить новое поколение в лице Горецки, Гнабри, ставшего твердым игроком основы Зюле. Получил шанс перезапустить карьеру Ренату Санчеш и дебютировал обладающий звездными перспективами Дэйвис.

Новое дортмундское чудо

Летом придут чемпион мира Павар и талантливый форвард «Гамбурга» Арп, появятся другие новички, однако в топ-клубах многое определяет текущий результат, а качественный по именам сплав опыта и молодости в руках кузнеца Ковача вряд ли превратится в золото. Прежняя «Бавария» вцеплялась в конкурентов мертвой хваткой, не упуская ни одного шанса. Нынешняя, получив подарок от конкурента, проигрывает по всем статьям в Леверкузене.

А дортмундская «Боруссия» настолько хороша, что нынешний отрыв выглядит почти приговором мюнхенскому кайзеру.

Если ничего вдруг не изменится к заключительному туру, это пойдет на пользу всем. «Баварии», которая станет злее и сделает все, чтобы вернуть себе корону.

Бундеслиге в целом, которой не к лицу быть турниром одной команды.

И, естественно, Дортмунду, чья игра заслуживает сравнений с глотком свежего воздуха, как в чемпионские времена Юргена Клоппа.

Люсьен Фавр наконец-то создал команду своей мечты. В 61 год у швейцарца в запасниках осталось столько непредсказуемых для соперников идей, что они оказались состоятельны и в Лиге чемпионов. 4:0 в матче с «Атлетико» — это уровень. Не только игры, но и стратегии «шмелей», которой клуб следует на протяжении многих лет.

На что способна «Боруссия»?

Вопрос в том, насколько хватит нынешней «Боруссии». Будет ли она столь же конкурентоспособна в следующем сезоне — после летней охоты на своих звезд, которую обязательно устроят топ-клубы. Уйдет проданный в «Челси» Пулишич. Закончится аренда Хакими, которого дортмундцы еще попытаются выкупить у «Реала». А самым лакомым куском на трансферном рынке станет Санчо. 18-летний англичанин в этом сезоне взорвал бундеслигу своей игрой, и сейчас 105 миллионов евро, заработанных «Боруссией» на продаже Дембеле в «Барселону» после единственного сезона на «Сигнал Идуна Парк», уже не кажутся заоблачной суммой.

Если вспомнить, что сами «шмели» полтора года назад отдали за безвестного юношу из «Манчестер Сити» 8,7 миллионов, селекционерам и менеджерам клуба стоит поставить очередной памятник за профессионализм высшего уровня. Можно сказать, это образец немецкого футбольного бизнеса, однако у каждой медали есть две стороны. На одной — потрясающие стадионы с отличной посещаемостью, прекрасный показ матчей и экономические показатели умеющих жить по средствам клубов, которые в силу установленных правил не могут получить единоличного богатого владельца из-за рубежа.

На другой — невысокий интерес к турниру в мировом масштабе, хотя его называют лучшим чемпионатом для раскрытия талантов. В бундеслиге сейчас мода на молодых и пока не раскрученных англичан, а также юных американцев. Кто-то, возможно, станет вторым Санчо, либо заявит о себе, как зимний новичок «Лейпцига» Адамс или с ходу ворвавшийся в основу «Шальке» Маккенни. Вот только продать неизвестные имена массовому зрителю невозможно.

Турнир без топ-звезд

Переход Неймара в «ПСЖ» всколыхнул интерес к французскому чемпионату. Криштиану Роналду раскрутил серию А. Тот факт, что у «Ювентуса» в Италии просто нет конкурентов, лишний раз доказывает: многолетнее доминирование «Баварии» не так губительно для интереса к турниру, как отсутствие звезд.

Это, кстати, демонстрируют и выступления немецких клубов в еврокубках. Все вроде бы довольны непредсказуемостью борьбы за путевки в континентальные турниры, но «Хоффенхайм» начинает лихорадить при игре на два фронта, а «Шальке» после прорыва в Лигу чемпионов и вовсе пришлось выбираться из зоны вылета. То вверх, то вниз перемещаются с интервалом в год Менхенгладбах и Леверкузен. Более-менее стабилен «Лейпциг», с которым на временной основе — до прихода Юлиана Нагельсманна — работает Ральф Рангник. Но опять же «быков» хватает на место в четверке, тогда как в Лиге Европы они даже не выходят из группы.

При нынешних ценах на классных игроков бундеслига не выдерживает конкуренции с АПЛ, испанскими грандами и «ПСЖ». Прошлым летом самая большая покупка была сделана на внутреннем рынке, когда решивший наконец-то потратиться Дортмунд заплатил «Майнцу» 28 миллионов за защитника Диалло. Самая дорогая импортная сделка — 23 миллиона младшей «Боруссии» за Плеа. Француз, конечно, хорош, и даже заслужил вызов в сборную от Дидье Дешама, но оценить это в полной мере может только Германия.

Летом бундеслигу покинут Роббен и Рибери. Попытается уехать Левандовски. Уже выстроилась очередь за Азаром-младшим, а «Реал» приглядывается к зажигающему в атаке «Айнтрахта» лучшему снайперу турнира Йовичу. В «Бенфике» кусают локти, вспоминая, как два года назад в арендном договоре прописали кажущуюся теперь смешной сумму выкупа трансфера серба за 12 миллионов евро. Во Франкфурте же подсчитывают прибыль, а бундеслига, если в дело не вступит «Бавария», рискует потерять очередную восходящую звезду.

Такими темпами на афише бундеслиги можно будет рисовать только Ройса и Вернера.

Уровень бундеслиги по-прежнему высок и дарит массу талантов. Фанаты довольны и заполняют стадионы. Интересный и зрелищный футбол гарантирован, однако мир этого не оценит.