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21:25 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анжелес Гэлакси» установит статую бывшему футболисту команды Бекхэму

ТАСС, 8 февраля. Клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» установит статую бывшему капитану команды англичанину Дэвиду Бекхэму. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Источник: AP 2019

Статуя будет расположена рядом с главным входом на домашний стадион «Лос-Анджелес Гэлакси». По информации источника, в церемонии открытия примет участие сам 43-летний англичанин.

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Бекхэм стал первым футболистом, подписавшим контракт с клубом MLS по правилу «назначенного игрока», допускающее подписание игроков, на которых не будет распространяться установленный лигой потолок зарплат. Он защищал цвета «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2007 по 2012 год. В составе американского клуба Бекхэм провел 122 матча, забив 19 мячей и два раза выиграв Кубок MLS.

Помимо этого, англичанин выступал за английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал», итальянский «Милан» и французский ПСЖ, в котором он завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Бекхэм является шестикратным чемпионом Англии, чемпионом Испании и Франции, победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии, обладателем Межконтинентального кубка, Суперкубка Испании. Кроме этого, он дважды занимал второе место в голосовании на звание «Игрока года» по версии Международной федерации футбола.

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