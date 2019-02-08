«Лос-Анжелес Гэлакси» установит статую бывшему футболисту команды Бекхэму

Статуя будет расположена рядом с главным входом на домашний стадион «Лос-Анджелес Гэлакси». По информации источника, в церемонии открытия примет участие сам 43-летний англичанин.
Бекхэм стал первым футболистом, подписавшим контракт с клубом MLS по правилу «назначенного игрока», допускающее подписание игроков, на которых не будет распространяться установленный лигой потолок зарплат. Он защищал цвета «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2007 по 2012 год. В составе американского клуба Бекхэм провел 122 матча, забив 19 мячей и два раза выиграв Кубок MLS.
Помимо этого, англичанин выступал за английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал», итальянский «Милан» и французский ПСЖ, в котором он завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Бекхэм является шестикратным чемпионом Англии, чемпионом Испании и Франции, победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии, обладателем Межконтинентального кубка, Суперкубка Испании. Кроме этого, он дважды занимал второе место в голосовании на звание «Игрока года» по версии Международной федерации футбола.