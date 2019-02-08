«Фенербахче» уступил «Кайсериспору» перед матчем с «Зенитом»
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Фенербахче» потерпел поражение от «Кайсериспора» в выездном матче 21-го тура чемпионата Турции по футболу.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Фенербахче» потерпел поражение от «Кайсериспора» в выездном матче 21-го тура чемпионата Турции по футболу.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Кайсериспора», единственный гол забил Артем Кравец (87-я минута). В конце первого тайма красную карточку получил футболист «Фенербахче» Роберто Сольдадо.
«Фенербахче» — соперник