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8 февраля, источник: Р-Спорт

«Фенербахче» уступил «Кайсериспору» перед матчем с «Зенитом»

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Фенербахче» потерпел поражение от «Кайсериспора» в выездном матче 21-го тура чемпионата Турции по футболу.

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Источник: Р-Спорт

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Кайсериспора», единственный гол забил Артем Кравец (87-я минута). В конце первого тайма красную карточку получил футболист «Фенербахче» Роберто Сольдадо.

«Фенербахче» — соперник санкт-петербургского «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команд состоится в Стамбуле 12 февраля, ответный — 21 февраля в Санкт-Петербурге.

Лига Европы 2018/20191/16 финала, 12.02.2019, 20:55

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