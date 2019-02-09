«Марсель» одержал волевую победу над «Дижоном» в матче чемпионата Франции

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) сообщила, что все матчи 24-го тура чемпионата страны начнутся с минуты аплодисментов в память о футболисте Эмилиано Сале, который погиб в авиакатастрофе.

Сала 19 января перешел из французского «Нанта» в валлийский клуб «Кардифф Сити», выступающий в английской премьер-лиге. В расположение новой команды футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. В воскресенье, 3 февраля, на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, и в четверг спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы.