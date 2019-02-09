Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Сельта
Футбол. Зарубежный
15:30
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-96
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Бордо
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Наполи
Футбол. Зарубежный
8.02
Вальядолид0
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
8.02
Дижон1
Марсель2
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Бернли
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
8.02
Майнц1
Байер5
Футбол. Зарубежный
8.02
Кьево0
Рома3
Все события
Фоторепортажи
8«Нечего скрывать»: российские спортсмены в уникальной фотосессии
17Катер Семака и Акинфеева, Бебето — агент ЦСКА
08:41 (мск), источник: Р-Спорт

«Марсель» одержал волевую победу над «Дижоном» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Марселя» на выезде одержали волевую победу над «Дижоном» в матче 24-го тура чемпионата Франции.

Наверх
Источник: Reuters

Игра в Дижоне завершилась со счетом 2:1 в пользу «Марселя». На гол Жордана Марье (18-я минута) «Марсель» ответил мячами Марио Балотелли (56) и Лукаса Окампоса (74).

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) сообщила, что все матчи 24-го тура чемпионата страны начнутся с минуты аплодисментов в память о футболисте Эмилиано Сале, который погиб в авиакатастрофе.

Сала 19 января перешел из французского «Нанта» в валлийский клуб «Кардифф Сити», выступающий в английской премьер-лиге. В расположение новой команды футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. В воскресенье, 3 февраля, на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, и в четверг спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы.

Дижон
1:2
Первый тайм: 1:0
Марсель
Футбол, Франция, Тур 248.02.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Stade Gaston-Gerard, 15095 зрителей
Главные тренеры
Антуан КомбуареРуди Гарсия
Голы
Жордан Марье18′
Марио Балотелли56′
Лукас Окампос73′
Составы команд
16Бобби Аллен
30Стив Манданда
5Уссама Хаддади
2Хироки Сакаи
18Седрик Ямбере
43′
15Дуйе Чалета-Цар
24Весли Лотоа
50′
18Жордан Амави
26Фуад Шафик
90+3′
4Бубакар Камара
90+5′
14Жордан Марье
26Флориан Товен
22Квон Чхан Хун
5Лукас Окампос
11Жулиу Тавареш
9Марио Балотелли
81′
8Мехди Абед
87′
12Кевин Стротман
79′
15Флоран Бальмон
6Жорже Пиреш Роланду
20Ромен Амальфитано
76′
17Буна Сарр
55′
28Сори Каба
28Валер Жермен
9Весли Саид
83′
27Максим Лопес
69′
10Наим Слити
8Морган Сансон
72′
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)18
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые12
11Фолы11
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяТома Леонар(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Дижон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Марсель
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Туктамышева рассказала о сексе и женском здоровье
Александр Ревва вызвал на бой Конора Макгрегора
«Он окрылил «Валенсию»: Дениса Черышева хвалят в Испании
Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ
Гол россиянина помог «Каролине» победить «Нью-Йорк Рейнджерс»
Немки выиграли эстафету на КМ по биатлону, россиянки - 10-е
Российские конькобежцы завоевали четыре медали во второй день ЧМ
«СЭ»: Бундеслига — самый скучный топ-чемпионат в Европе
Полузащитник ЦСКА попал в сферу интересов «Галатасарая»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь