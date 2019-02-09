«Марсель» одержал волевую победу над «Дижоном» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Марселя» на выезде одержали волевую победу над «Дижоном» в матче 24-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Марселя» на выезде одержали волевую победу над «Дижоном» в матче 24-го тура чемпионата Франции.
Игра в Дижоне завершилась со счетом 2:1 в пользу «Марселя». На гол Жордана Марье (18-я минута) «Марсель» ответил мячами Марио Балотелли (56) и Лукаса Окампоса (74).
Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) сообщила, что все матчи 24-го тура чемпионата страны начнутся с минуты аплодисментов в память о футболисте Эмилиано Сале, который погиб в авиакатастрофе.
Сала 19 января перешел из французского «Нанта» в валлийский клуб «Кардифф Сити», выступающий в английской
|Антуан Комбуаре
|Руди Гарсия
|Жордан Марье
|18′
|Марио Балотелли
|56′
|Лукас Окампос
|73′
|16
|Бобби Аллен
|30
|Стив Манданда
|5
|Уссама Хаддади
|2
|Хироки Сакаи
|18
|Седрик Ямбере
43′
|15
|Дуйе Чалета-Цар
|24
|Весли Лотоа
50′
|18
|Жордан Амави
|26
|Фуад Шафик
90+3′
|4
|Бубакар Камара
90+5′
|14
|Жордан Марье
|26
|Флориан Товен
|22
|Квон Чхан Хун
|5
|Лукас Окампос
|11
|Жулиу Тавареш
|9
|Марио Балотелли
81′
|8
|Мехди Абед
87′
|12
|Кевин Стротман
79′
|15
|Флоран Бальмон
|6
|Жорже Пиреш Роланду
|20
|Ромен Амальфитано
76′
|17
|Буна Сарр
55′
|28
|Сори Каба
|28
|Валер Жермен
|9
|Весли Саид
83′
|27
|Максим Лопес
69′
|10
|Наим Слити
|8
|Морган Сансон
72′
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|12
|11
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Тома Леонар(Франция)