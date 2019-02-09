«Вальядолид» дома сыграл вничью с «Вильярреалом» в чемпионате Испании
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Вальядолида» на своем поле сыграли вничью с «Вильярреалом» в 23-м туре чемпионата Испании.
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Вальядолида» на своем поле сыграли вничью с «Вильярреалом» в 23-м туре чемпионата Испании.
Игра, прошедшая в Вальядолиде, завершилась со счетом 0:0.
|Гонсалес Сориано Серхио
|Хавьер Кальеха
|1
|Хорди Масип
|1
|Андрес Серхио Асенхо
|2
|Хоакин Фернандес
|3
|Соберон Альваро Гонсалес
|4
|Франсиско Кико Оливас
|4
|Рамиро Фунес Мори
29′
|22
|Начо Мартинес
|15
|Мигелон
|14
|Рубен Алькарас
56′
|10
|Висенте де ла Фуэнте Иборра
|21
|Мигель Анхель Мичел
|19
|Санти Касорла
42′
|10
|Оскар Плано
8′
|7
|Херард Морено
|12
|Серхи Гвардьола
|16
|Альфонсо Педраса
|17
|Хави Мойяно
67′
|23
|Даниэле Бонера
88′
|18
|Антоньито
|11
|Коста Хорда Хауме
|15
|Пабло Эрвиас
65′81′
|8
|Пабло Форнальс
72′
|11
|Даниэле Верде
|9
|Карлос Бакка
|24
|Серхио Гонтан Кеко
90′
|17
|Карл Токо-Экамби
81′
|8
|Фернандес Фернандес Борха
|30
|Самуэль Чиквуэзе
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)