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08:47 (мск), источник: Р-Спорт

«Вальядолид» дома сыграл вничью с «Вильярреалом» в чемпионате Испании

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Вальядолида» на своем поле сыграли вничью с «Вильярреалом» в 23-м туре чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Игра, прошедшая в Вальядолиде, завершилась со счетом 0:0.

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Вальядолид
0:0
Первый тайм: 0:0
Вильярреал
Футбол, Испания, Тур 238.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Jose Zorrilla
Главные тренеры
Гонсалес Сориано СерхиоХавьер Кальеха
Составы команд
1Хорди Масип
1Андрес Серхио Асенхо
2Хоакин Фернандес
3Соберон Альваро Гонсалес
4Франсиско Кико Оливас
4Рамиро Фунес Мори
29′
22Начо Мартинес
15Мигелон
14Рубен Алькарас
56′
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
21Мигель Анхель Мичел
19Санти Касорла
42′
10Оскар Плано
8′
7Херард Морено
12Серхи Гвардьола
16Альфонсо Педраса
17Хави Мойяно
67′
23Даниэле Бонера
88′
18Антоньито
11Коста Хорда Хауме
15Пабло Эрвиас
65′81′
8Пабло Форнальс
72′
11Даниэле Верде
9Карлос Бакка
24Серхио Гонтан Кеко
90′
17Карл Токо-Экамби
81′
8Фернандес Фернандес Борха
30Самуэль Чиквуэзе
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)7
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
13Фолы18
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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