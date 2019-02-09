«Вальядолид» дома сыграл вничью с «Вильярреалом» в чемпионате Испании

«Вальядолид» дома сыграл вничью с «Вильярреалом» в чемпионате Испании

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Вальядолида» на своем поле сыграли вничью с «Вильярреалом» в 23-м туре чемпионата Испании.