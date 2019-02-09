Футболисты «Порту» ушли от поражения в матче с «Морейренсе»
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Порту» ушли от поражения в матче 21-го тура чемпионате Португалии против «Морейренсе», отыгравшись на последних минутах второго тайма.
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Порту» ушли от поражения в матче 21-го тура чемпионате Португалии против «Морейренсе», отыгравшись на последних минутах второго тайма.
Встреча, прошедшая на поле «Морейренсе», завершилась со счетом 1:1. На гол футболиста хозяев Давида Тешейры (79-я минута) «Порту» ответил точным ударом Эктора Эрреры (92).