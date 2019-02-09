«Жамалетдинов до сих пор переживает из-за интервью полякам!» Агент футболиста — о неправильно расставленных акцентах

Источник: Спорт-Экспресс

В нем форвард ЦСКА, арендованный «Лехом», в частности сказал следующее: «Мы с Чаловым оба выделялись, он не был лучше меня. Однако Леонид Слуцкий дал ему реальный шанс в основной команде ЦСКА. Я не совсем понял этого. Позже я узнал, что у Чалова был тренер, который имел хорошие отношения со Слуцким. Возможно, это было решающим фактором».

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Жамалетдинов пошутил про дружбу Слуцкого и тренера Чалова

— Вчера вы сказали, что вам еще предстоит обсудить с Жамалетдиновым это интервью. Удалось поговорить?

— Сразу после звонка вашего коллеги я набрал Тимуру. Мы обсудили с ним ситуацию. Теперь у меня есть понимание, что произошло.

— Неправильный перевод?

— Да перевод то, может быть, и правильный. Просто не расставлены акценты. Не такая тональность. Эмоции Тимура немного не так перенесены на бумагу. Тон другой.

— В смысле?

— Давайте разберем по некоторым фразам. Когда Тимур говорил, что у Слуцкого были хорошие отношения с тренером Чаловова, он сказал это в шутку.

— В шутку?

— Да. Я вам клянусь, что когда Тимур играл в ЦСКА, он никогда не жаловался на то, что Леонид Викторович его ущемляет из-за каких-то нефутбольных моментов. Польскому СМИ он заявил, что, возможно, дружба Слуцкого с тренером Чалова как-то повлияла на положение вещей. Но это была ирония, шутка! Они с журналистом посмеялись над этой версией, улыбались. Но смех, эту тональность не перенесли на бумагу… Получилось, что Жамалетдинов утверждает безапелляционно. То же самое — про Березуцких и Игнашевича.

— Вы про фразу игрока о том, что он не расстроился, когда ветераны завершили карьеру?

— Да. Ни для кого не секрет, что Сергей.

Василий и Алексей к молодым игрокам относились очень требовательно. Это нормально. А как по-другому? ЦСКА — топ-клуб, в котором ветераны справедливо спрашивают с молодых, чтобы они выпрыгивали из штанов.

Тимур имел в виду, что он и его ровесники выдохнули, когда Игнашевич и братья завершили карьеру. То есть тут тоже присутствовал юмор. А выдали все как какую-то негативную мысль Жамалетдинова…

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Он понимает, что играл в ЦСКА нестабильно

— Но как тогда быть вот с этим предложением: «Слуцкий на каждом шагу показывал, что он не ценит меня как футболиста и не любит как человека»? Едва ли это было сказано в шутку.

— Конкретно это предложение мы с ним не обсуждали. Просто он сказал, что при Слуцком у него было мало шансов. С приходом Гончаренко они увеличились. Вообще у меня есть практика созваниваться со своими клиентами после каждого матча (причем неважно, вышел футболист на поле или нет). Обсуждаем текущее положение дел. Но, как я уже заметил выше, Тимур ни разу не жаловался мне, что его в ЦСКА щемят не по игровым моментам, а из-за какой-то подоплеки, связей и так далее…

— Понимал, что все закономерно?

— Если посмотреть на статистику Тимура, на матчи, то вы поймете, что Гончаренко шансы ему давал. Где-то он ими пользовался, а где-то нет — то есть играл нестабильно. Это факт. Жамалетдинов сам признает, мы сто раз с ним обсуждали такие моменты. Но сейчас он очень сильно переживает по поводу интервью, которое появилось… До сих пор переживает.

Он не хотел никого задеть, обидеть. Реально отдает себе отчет, кто такой Леонид Викторович Слуцкий для российского футбола и кто такой — Тимур Жамалетдинов на сегодняшний день. Кто такие братья Березуцкие, Игнашевич.

— А каково его отношение к Чалову?

— Нормальное. Они общаются.

Жамалетдинов отдает себе отчет в том, что Федор сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата России.

— По этому интервью показалось, Жамалетдинов ему завидует…

— Абсолютно не завидует! Понимает, что все по делу. Федя воспользовался своим шансом. Он в порядке, поэтому и играет. Это объективная реальность. Тимур как здравомыслящий человек все прекрасно осознает. И потом: надо знать семью, воспитание Жамалетдинова. Они никогда никого не судят категорично. Это вообще на него не похоже!

— Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» не так давно заявил: «Может быть, Тимуру не хватает внутреннего стержня. Для того, чтобы играть на таком уровне, нужно мужское начало. Пока у Чалова этого начала больше». Согласны?

— Наверное, да. Просто путь Тимура из академии ЦСКА в основной состав не был гладким. Когда Александр Гришин брал его на сбор молодежки, это практически было просмотром. Там же были ребята постарше, и Жамалетдинову с нуля пришлось доказывать, что он состоятелен даже в этой компании. Его оставили.

В сезоне-2016/17 он колотил мячи в молодежном первенстве — будь здоров! Но все по-разному переживает переход в основу, адаптируются к новым реалиям. Наверное, у Тимура это заняло чуть больше времени, чем у того же Чалова. При этом вряд ли кто-то сомневается в том, что он хороший футболист. Если взять процент сыгранных матчей и забитых голов, то его результативность достаточно высока.

— Для вас решение ЦСКА отдать Жамалетдинова в аренду стало неожиданностью? Или это была ваша инициатива?

— Я видел, что игровой практики у него мало. Еще в летнее трансферное окно. мы разговаривали с Виктором Михайловичем (Гончаренко — прим. «СЭ»). Спрашивал у него: «Может быть, стоит отдать парня в аренду? Вы Эрнандеса приобрели, Сиугрдссона. Чалов в порядке».

В Польше у Тимура может проявиться футбольное мужское начало

— Что ответил Гончаренко?

— Что нужно подождать, посмотреть, что он на Тимура надеется. Но я попросил и клуб, и тренера: если станет понятно, что игровой практики будет мало, тогда, возможно, стоит рассмотреть варианты с арендой. И зимой пришел запрос от «Леха». Мне позвонил селекционер ЦСКА Максим Дюков: «Что думаешь?». Ответил, что двумя руками «за»! И буквально за декабрь все решилось. Тимур съездил на сбор с первой командой. Мы еще раз поговорили с Гоначренко, и тот сказал: «Наверное, у него будет немного игровой практики. Мы Тимура никуда не гоним. Но если у вас есть желание уйти в аренду, то — пожалуйста».

— Как Тимур отреагировал на эту ситуацию?

— С пониманием. В ЦСКА же есть Сигурдссон, который здорово смотрелся осенью, Эрнандес, Чалов, Нисимура. И толкаться, ждать своего шанса, чтобы выходить на 15 минут на замену? Да и то не всегда… На мой взгляд, лучше поехать в ту же Польшу. Тем более «Лех» очень хорошая команда. Жамалетдинову вариант понравился, он сказал: «Давай попробуем». Его поколение смотрит на Запад. Многие хотят поиграть в Европе.

— С другой стороны мало кто возвращается в ЦСКА из аренды…

— То, что не возвращаются… В этом нет ничего страшного. Нет пророка в своем отечестве. Самое главное, чтобы у Тимура все получилось сейчас в «Лехе». Вот я за это ратую и переживаю.

— А в России были варианты?

— Да.

Но мы выбрали Польшу. Это новый вызов, новый опыт. Выход из зоны комфорта. Непомнящий говорил о футбольном мужском начале. Вот сейчас как раз это дело и может проявится.

— Сам футболист сказал, что из Польши легче уехать в Европу. О каком чемпионате он мечтает?

— В принципе из Польши обычно уезжают в двух направлениях. В Германию и Италию.

— Как ЦСКА отреагировал на интервью?

— Сегодня разговаривал с представителем клуба. Беседа прошла в нормальном формате. Просто обменялись мнениями. Все по-доброму обсудили. Я думаю, что проблем никаких нет, мы друг друга поняли. В ЦСКА никто крест на Тимуре не ставит. Он воспитанник. Про клуб ни одного плохого слова не сказал. А то, что неправильно передали эмоциональную сторону интервью… Ну это же не вина футболиста. Просто надо в следующий раз быть внимательным, правильнее формулировать свои мысли и брать материал на вычитку.