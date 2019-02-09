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11:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Его сравнивали с Хави, но он больше похож на Иньесту. Без него «Барсе» тяжело

И на матчи с «Реалом», «Севильей» и «Лионом» команда осталась без него.

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Источник: AP 2019

Как только Клеман Лангле принял мяч от Артура, Хорди Альба моментально начал ускорение со своей половины поля. Он увидел, как Артур агрессивно машет рукой Лангле: продвигайся с мячом, я освободил тебе пространство! Левый защитник «Барселоны» знал, что произойдёт дальше: Лангле не встретил сопротивления, пробежал несколько метров, а дальше высек плетью отрезающую всю команду соперников передачу за спину на Альбу. Так начинался ответный гол «Барселоны» в «класико».

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Альба в этом сезоне вывел навык рывков за спину соперникам на максимально доступный землянам уровень, и отчасти это случилось благодаря Артуру. Молодой бразилец очень быстро освоился в «Барселоне» (возможно, дело всё же в том самом ДНК, о котором так любит говорить Хави) — теперь без него позиционную атаку команды представить сложно. После «класико» Артур выбыл из строя на месяц, и это случилось очень невовремя. Ответный матч с «Реалом» в Кубке он точно пропустит, не сыграет и с «Лионом» в Лиге чемпионов, и с «Севильей» в чемпионате Испании. «Класико» в рамках Примеры для Артура тоже под вопросом.

Главное качество Артура, когда он находится с мячом, — даже не интеллигентный, элегантный пас, а умение без 3D-очков видеть ситуацию объёмной. Скаут «Аякса», просматривавший полузащитника, написал, что тот ведёт себя так, будто смотрит на поле сверху — это очень точная метафора. Для своих лет Артур очень уверенно ведёт себя под прессингом, что делает его почти идеальной пас-машиной.

И ко всему прочему бразилец умно диктует темп игры, понимая, когда команда должна отдышаться, а когда может надавить. Именно этот набор породистых навыков вывел на сравнения с Хави, от которых было не скрыться прошлым летом.

Но ближе к весне становится понятно, что Артур не зря взял номер, под которым в «Барселоне» становился богом Андрес Иньеста. У бразильца есть два приёма, которые очень похожи на то, что делал мастер ещё пару лет назад. Первый: он принимает мяч в левом полуфланге и уверенно продвигается вперёд, вдавливая две оборонительных линии соперника одна в другую. Мяч потрясающе липнет к ногам Артура, и если до Нового года он ещё немного стеснялся, то в 2019-м забрал всё на себя. Из девяти сыгранных в этом году матчей лишь в двух новый восьмой номер «Барселоны» сделал менее двух обводок.

Испания 2018/2019Тур 23, 10.02.2019, 22:45

Атлетик-:Барселона-

Второй манёвр связан с тем, что соперники стали осознавать важность Артура для полузащиты «Барсы».

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Если в прошлом году ему ещё позволялось спокойно принять мяч, то теперь бразильца практически всегда сопровождают. В таких случаях, если нужно раскачать оборону, Артур ныряет со своей позиции к центру, даёт возможность центральному защитнику или левому нападающему занять свободную зону, а Альбе — стартануть под заброс за спину. В своём лучшем состоянии «Барселона» чаще перегружала правую сторону поля, где мячом распоряжается Ракитич, теперь — чаще левый край. Сразу два плюса: во-первых, Альба получает возможности для спринтов, а во-вторых, Месси справа чаще остаётся в изоляциях.

В итоге влияние Артура начинает распространяться за пределы амплуа полузащитника-маятника, каким был Хави. Его потенциал в созидании, учитывая его умение принимать правильные решения вовремя, действительно похож на иньестовский.

Показательным в этом плане был матч с «Севильей»: сразу три обостряющие передачи; все — вразрез; все — в концовках таймов (это важно, потому что именно под конец тайма, на максимальной усталости, лучше всего считывается интеллект футболиста).

Месяц без Артура для «Барселоны» будет проблемой.

Антон Михашенок

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