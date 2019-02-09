Эксперт: Пилот Салы имел контроль над самолетом в момент падения

Накануне стало известно, что тело Салы было найдено на дне Ла-Манша в разбившемся самолете спустя две недели после пропажи. Новостей о пилоте пока нет.

«Ибботсон имел некоторый контроль над самолетом в момент падения. Обломки не были разбросаны на широкой площади, как обычно происходит после высокоскоростного, неконтролируемого погружения. Это говорит о том, что пилот не полностью потерял контроль над самолетом. Никто не погружает самолет в море, зная, что они идут на удар. Стараются тянуть нос вверх. Ибботсон не зашел в море с большой скоростью, с опущенным носом», — цитирует эксперта The Times.