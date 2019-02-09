Полента, которым интересовался «Спартак», стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»

Полента имеет опыт выступления в Европе: в возрасте 19 лет он перешёл в «Дженоа», который затем отдавал его в аренду «Бари». Полента принял участие в 86 матчах Серии B, в которых отметился пятью забитыми мячами. В декабре 2016 года также сообщалось об интересе к уругвайцу со стороны петербургского «Зенита».