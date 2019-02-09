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12:37 (мск), источник: Вести.Ru

Тренер «Монако» Жардим: На Головина рассчитываю, как и на всех других

Португальский наставник футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим, который вернулся на пост после ротации на тренерском мостике монегасков с Тьерри Анри, в оставшихся 15 турах чемпионата Франции ждет от своих подопечных максимальной самоотдачи.

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Источник: РИА "Новости"

Как уже сообщали Вести.Ru, после невнятного старта в Лиге 1 Жардим был осенью уволен и его заменил Анри. Однако французскому специалисту не удалось заметно улучшить ни игру, ни турнирное положение «Монако» и руководители клуба провели обратную замену тренера.

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После возвращения Жардима команда чуть прибавила, а полузащитник сборной России Александр Головин, который при Анри совсем потерялся на поле, даже забил два гола.

Впрочем, в разговоре с журналистами португалец не стал выделять россиянина, как и других своих футболистов.

«Победа в игре против “Тулузы” дала нам уверенность в своих силах, — цитирует Жардима официальный сайт “Монако”. — Мы провели хорошую неделю и готовимся к предстоящему матчу с “Монпелье”. В данный момент мы думаем только о том, чтобы побеждать в каждой игре».

Франция 2018/2019Тур 24, 10.02.2019, 17:00

Монпелье-:Монако-

По словам наставника монегасков, «Монпелье» идет на втором месте по числу пропущенных мячей: «У них очень надежные игроки, прежде всего, в обороне. Мы столкнемся с трудностями, но наша задача не меняется. Мы не можем стереть прошлое, турнирное положение озадачивает нас».

«Каждый из ближайших 15 матчей в чемпионате очень важен. Нам надо набрать максимальное количество очков. Все хотят, чтобы клуб выбрался из зоны вылета — не только игроки, но и весь персонал “Монако”», — заключил Жардим.

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