Защитник «Леванте» Тоньо арестован по подозрению в вымогательстве

По информации источника, 29-летний испанский футболист был взят под стражу вместе с шестью другими фигурантами дела.

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Отмечается, что арестованные обвиняются в семи различных преступлениях, среди которых значатся вымогательство и угрозы. Также сообщается, что игрок задержан без возможности выхода под залог.