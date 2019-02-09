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12:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» интересуется защитником «Лиона» Менди

«Барселона» проявляет интерес к левому защитнику «Лиона» Ферлану Менди.

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Источник: AP 2019

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По данным источника, француз является одной из главных трансферных целей каталонского клуба ближайшим летом. В «Барселоне» рассчитывают, что Менди сможет стать достойным конкурентом основному левому защитнику Жорди Альбе. Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль намерен начать переговоры по трансферу Менди в ближайшее время.

23-летний Менди является воспитанником «Гавра», а в «Лион» перешёл летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отметился одной результативной передачей.

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